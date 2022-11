SEBANYAK 5 rival terberat Timnas Brasil di Piala Dunia 2022 versi Neymar akan dibahas di sini. Salah satunya adalah negara tetangga yang sudah menjadi musuh bebuyutan.

Brasil sudah lama sekali tidak merasakan gelar juara Piala Dunia. Terakhir Brasil juara Piala Dunia yakni pada edisi 2002 silam, yang mana telah 20 tahun waktu berlalu!

Kala itu, Brasil menggondol trofi Piala Dunia usai menekuk Jerman di partai final. Brace Ronaldo Nazario berhasil membawa Brasil menang 2-0 pada laga yang berlangsung di Nissan Stadium, Yokohama, 30 Juni 2002.

Dua belas tahun berlalu, misi balas dendam Jerman terbalaskan. Tak tanggung-tanggung, Jerman membantai Brasil dengan skor memalukan 7-1 di hadapan suporter mereka sendiri.

Neymar memang tidak tampil pada laga itu lantaran mengalami cedera. Namun bintang Paris Saint Germain (PSG) itu masih ingat betul tangisan rekan-rekan setimnya usai dibully habis-habisan oleh Thomas Muller dan kolega.

Oleh sebab itu, Neymar masih memendam dendam tersebut. Namun tentu hal itu tidak akan mudah karena akan banyak rival-rival yang menghadang.

Brasil sendiri berada di Grup G bersama Kamerun, Swiss dan Serbia. berikut adalah 5 rival terberat Timnas Brasil versi Neymar dilansir Four Four Two.

Potensi Inggris untuk menjuarai Piala Dunia 2022 diragukan menyusul rentetan hasil negatif di UEFA Nations League 2022-2023. Namun Neymar memiliki pandangan lain.

Neymar memasukkan nama Inggris sebagai salah satu lawan terberat Brasil di Piala Dunia 2022 nanti. Bukan tanpa sebab, Inggris dihuni pemain-pemain muda yang cukup potensial, sebut saja Bukayo Saka (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), hingga Jude Bellingham (Borussia Dortmund).

Selain itu, Inggris juga tengah dalam tren positif dari dua turnamen mayor terakhir. Tim Tiga Singa menembus semifinal Piala Dunia 2018, serta melaju ke babak final Piala Eropa 2020 silam.

Menariknya, Inggris nampak berjodoh dengan rival serumpunnya, Amerika Serikat. Dalam empat edisi terakhir termasuk Piala Dunia 2022, tiga edisi di antaranya Inggris selalu berada satu grup dengan Amerika Serikat.

Selain Amerika Serikat, Inggris juga akan bersua tetangganya, Wales. Sementara lawan Inggris lain di Grup B adalah Iran.

Masa kejayaan generasi emas Belgia dinilai sudah hampir usai. Meski berstatus tim raksasa, Red Devils โ€“ julukan Belgia โ€“ sejatinya kurang diunggulkan untuk menjuarai Piala Dunia 2022.

Namun lagi-lagi Neymar memiliki pandangan lain. Eks pemain Barcelona itu tetap menganggap Belgia sebagai tim yang amat berbahaya.

Belgia memiliki segudang nama-nama besar seperti Kevin De Bruyne (Man City), Yannick Carrasco (Atletico Madrid) hingga Eden Hazard (Real Madrid). Sang penyerang Romelu Lukaku (Inter Milan) juga kerap tampil kesetanan jika sedang membela negaranya.

Sektor belakang Belgia juga tidak kalah menakutkan. Sebagaimana diketahui, performa Thibaut Courtois tengah mekar-mekarnya bersama Real Madrid.

Belgia cukup beruntung pada hasil undian penyisihan grup Piala Dunia 2022. Anak asuh Roberto Martinez berada di Grup F bersama Kroasia, Kanada dan Maroko.

3. Prancis

Siapa pun setuju Prancis merupakan tim favorit juara Piala Dunia 2022. Skuad Les Bleus โ€“julukan Prancis โ€“ dihuni pemain-pemain besar seperti Antoine Griezmann, Karim Benzema, Benjamin Pavard hingga Ousmane Dembele. Belum lagi, status juara bertahan Prancis akan menghadirkan efek getar bagi tim mana pun. Neymar sendiri mengakui bahwa Prancis adalah salah satu rival terberat Brasil di Piala Dunia 2022 nanti. โ€œJuara bertahan Prancis tetap menjadi pesaing berat bagi Brasil,โ€ kata Neymar dilansir sumber yang sama. Prancis juga merupakan tim yang cukup beruntung pada hasil undian penyisihan grup Piala Dunia 2022. Tim Ayam Jantan berada di Grup D bersama dengan Tunisia, Australia dan Denmark. 2. Jerman

Jerman adalah musuh klasik bagi Brasil. Kedua tim sudah sama-sama saling bertemu di Piala Dunia 2022, keduanya pun saling balas dendam. Seperti yang sudah dipaparkan di awal, Brasil mengusung misi balas dendam kepada Jerman. Sakit hati Brasil terpatri pada Piala Dunia 2014 silam, dimana mereka ditelanjangi Jerman dengan skor 1-7 di hadapan pendukung mereka sendiri. Tak ayal Neymar pun memasukkan nama Jerman sebagai rival terberat Timnas negaranya. Belum lagi, Jerman kali ini berbeda dengan edisi sebelumnya. Sebelumnya, Jerman diasuh oleh Joachim Loew. Namun di Qatar, Jerman sudah dibesut pelatih anyar mereka, Hans-Dieter Flick. Kedatangan Flick ke Qatar tentu bukan kabar baik bagi tim rival, termasuk Neymar. Sebab tim-tim lain akan meraba-raba kelemahan Flick, mengingat dirinya belum pernah membesut Timnas sebelum ditunjuk menangani Jerman. Jerman berada di grup yang cukup berat. Der Panzer โ€“ julukan Jerman โ€“ berada di E bersama dengan Spanyol, Jepang dan Kosta Rika. 1. Argentina

Argentina juga merupakan musuh bebuyutan Brasil. Sebagaimana kepada Jerman, Brasil juga menaruh dendam kesumat pada Argentina. Ya, Brasil ditekuk Argentina pada final Copa America 2021 silam. Sebagaimana dengan Jerman, Brasil juga dipermalukan dengan skor 0-1 di kandang sendiri, Stadion Maracana, Rio de Janeiro. Kala itu, Neymar harus puas melihat mantan rekan setimnya, Lionel Messi tersenyum bahagia mengangkat trofi Copa America. Maka tak heran jika Neymar menganggap Tim Tango sebagai rival berbahaya. Apalagi, Messi ingin menuntaskan misi yang belum tersampaikan, yakni menyumbang trofi Piala Dunia untuk negaranya. Argentina sendiri berada di Grup C bersama Arab Saudi, Meksiko dan Polandia.