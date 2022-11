PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Prancis U-20 yang diperkuat Ivar Jenner dan Justin Hubner akan dibahas dalam artikel ini. Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- dipastikan akan berhadapan dengan Prancis U-20 ketika melanjutkan pemusatan latihan di Spanyol per awal minggu depan.

Laga tersebut dijadwalkan pada Jumat, 18 November 2022 pukul 00.00 WIB di Pinatar Arena, Murcia, Spanyol. Tentunya, ini akan menjadi pengalaman berharga bagi Garuda Nusantara mengingat Prancis memiliki segudang pemain-pemain berbakat di setiap generasinya.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-20 dalam tiga minggu terakhir telah berlatih di Turki. Setelah Turki, Garuda Nusantara bakal melanjutkan pemusatan latihan (TC) di Spanyol.

Tak hanya berlatih, skuad asuhan Shin Tae-yong dijadwalkan juga akan mengikuti turnamen di Spanyol. Dalam turnamen itu, Ronaldo Kwateh dan kolega dijadwalkan bakal menjalani dua laga.

Dari dua laga tersebut, salah satunya Timnas Indonesia U-20 akan berhadapan dengan Prancis U-20. Selain Prancis U-20, Garuda Nusantara juga akan bersua Timnas Slovakia U-20 pada Sabtu, 19 November 2022 pukul 18.00 WIB.

Tentunya, menghadapi dua tim Eropa itu akan menjadi sebuah pengalaman yang amat berharga bagi Timnas Indonesia U-20. Mengingat, Garuda Nusantara akan tampil di Piala Dunia U-20 2023 nanti.

Bukan tak mungkin bagi Garuda Nusantara akan menghadapi keduanya di Piala Dunia 2023 mendatang. Sebab, baik Prancis U-20 dan Slovakia U-20 merupakan dua tim yang akan tampil pada ajang yang berlangsung di Indonesia, 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Di laga kontra Prancis U-20 nanti, Timnas Indonesia U-20 berpotensi bakal diperkuat dua pemain baru yakni Ivar Jenner dan Justin Hubner. Kedua pemain itu tinggal melengkapi sejumlah dokumen untuk menjadi Warga Negara Indonesia. Jika Ivar Jenner dan Justin Hubner bergabung, formasi apa yang akan digunakan Shin Tae-yong? Diprediksi, pelatih asal Korea Selatan itu akan menggunakan skema 3-5-2. Dalam formasi ini, penjaga gawang akan diisi Aditya Arya. Kemudian, untuk posisi tiga bek ditempati Muhammad Ferrari, Robi Darwis, dan Justin Hubner. Lanjut ke posisi wing back kanan nada Kakang Rudianto dan Frengky Missa di sisi sebelahnya. Untuk trio gelandang tengah diisi Marselino Ferdinan, Ivar Jenner, dan Arkhan Fikri. Di posisi dua penyerang, tentu Hokky Caraka dipastikan mendapatkan satu tempat. Dan satu penyerang lainnya akan menjadi perebutan antara Ronaldo Kwateh, Rabbani Tasnim, serta Rahmat Beri Santoso. Berikut Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Prancis U-20: (3-5-2) Aditya Arya; Muhammad Ferrari, Robi Darwis, Justin Hubner; Kakang Rudianto, Frengky Missa, Marselino Ferdinan, Arkhan Fikri, Ivar Jenner; Ronaldo Kwateh, Hokky Caraka.