ADA 5 rekrutan pertama Erik Ten Hag saat menjadi pelatih Ajax Amsterdam menarik untuk dibahas dalam artikel ini. Sebelum hengkang ke Manchester United, Erik ten Hag lebih dulu menangani Ajax Amsterdam, dalam jangka waktu yang cukup lama.

Selama 4,5 musim di Ajax Amsterdam, Erik ten Hag pun turut mendatangkan banyak pemain. Dari banyaknya pemain, berikut ini merupakan 5 rekrutan Erik ten Hag saat melatih Ajax Amsterdam

5. Hassane Bande

Nama pertama yang diboyong pada jendela transfer musim panas 2018. Ia adalah Hassane Bande, winger berkebangsaan Burkina Faso yang direkrut dari KV Mechelen pada 1 Juli 2018 lalu. Waktu itu, umur Bande masih 18 tahun, usia yang terbilang muda untuk pemain pesepak bola.

Karena kurangnya waktu bermain, Bande yang kini membela Amien SC tak pernah bermain di tim utama, Hassane Bande kerap sering dipinjamkan atau berlaga di tim Jong Ajax. Kedatangan Dusan Tadic menjadi sebab Hassane Bande jarang dilirik oleh Erik ten Hag.

4. Zakaria Labyad

Di hari yang sama dengan kehadiran Hassane Bande, Ajax Amsterdam juga memboyong Zakaria Labyad. Pemain yang berletak sebagai gelandang serang ini direkrut dari FC Utrecht.

Sayangnya, perjalanan Zaakaria Labyad di Ajax Amsterdam tak begitu bersinar. Ia terhitung hanya sering berlaga saat musim 2020-2021. Untuk statistik, Zakaria Labyad berhasil menyumbang 13 gol dan 10 assists dari total 54 pertandingan.

3. Per Schuurs





Erik ten Hag awal melatih Ajax Amsterdam pada 28 Desember 2017 saat menggeser Michael Reiziger yang berkedudukan sebagai caretaker. Artinya, bursa transfer musim dingin 2018 menjadi peluang pertamanya untuk memboyong pemain baru ke Ajax Amsterdam.

Pemain pertama yang ia boyong ialah Per Schuurs, bek yang sekarang sudah dilepas ke Torino. Per Schuurs datang dari Fortuna Sittard pada 2 Januari 2018 lalu. Per Schuurs merupakan salah satu pemain muda yang melambung namanya di bawah asuhan Erik Ten Hag.

2. Rasmus Kristensen





Rasmus Kristensen merupakan pemain berkebangsaan Denmark yang baru datang ke Leeds United dari RB Salzburg saat awal musim 2022-2023. Sebelum datang ke RB Salzburg, Rasmus Kristensen sempat menjadi bagian dari skuad Ajax Amsterdam.

Rasmus Kristensen diboyong oleh Erik Ten Hag dari Midtjylland pada 23 Januari 2018 lalu. Penampilan Rasmus Kristensen di Ajax Amsterdam sebenarnya tak begitu mentereng. Karena lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan. Sepanjang 1,5 musim, ia hanya memainkan 27 laga.

1. Nicolas Tagliafico





Nicolas Tagliafico jadi rekrutan pertama Erik Ten Hag saat menjadi pelatih Ajax Amsterdam. Ia merupakan pemain kunci Erik Ten Hag di posisi bek kiri Ajax Amsterdam.

Pria berkebangsaan Argentina ini diboyong dari Independiente pada 5 Januari 2018 lalu. Tak memerlukan waktu yang lama, Nicolas Tagliafico langsung cocok di Ajax Amsterdam.

Penampilannya sangat bagus dan membuat Nicolas Tagliafico dipantau oleh tim-tim besar. Selama membela Ajax Amsterdam, Nicolas Tagliafico berhasil menorehkan 16 gol dan 23 assists dari total 169 laga.

Tak heran bila Nicolas Tagliafico menjadi pemain kesayangan Erik Ten Hag. Bahkan ketika Erik Ten Hag jengkang ke Manchester United, Nicolas Tagliafico juga hijrah ke Olympique Lyon pada 2022 silam.