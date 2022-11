GOL perdana Witan Sulaeman untuk AS Trencin di Liga Slovakia 2022-2023 jadi sorotan media Malaysia. Pemain Timnas Indonesia itu sukses mencetak gol saat AS Trencin menghadapi Litovsky Mikulas.

Gol dari Witan Sulaeman menyelamatkan AS Trencin dari kekalahan. Tak hanya menjadi perbincangan di Indonesia, kegemilangan gelandang berusia 21 tahun ini juga dibicarakan oleh media Malaysia, Makan Bola.

"Pemain tim nasional Indonesia, Witan Sulaeman berhasil menjadi pahlawan AS Trencin setelah pemain muda itu mencetak gol penyeimbang untuk membuat timnya bermain imbang 1-1 dengan Liptovsky Mikulas di kompetisi Liga Fortuna Slovakia," bunyi pernyataan Makan Bola, dikutip Senin (7/11/2022).

Pertandingan antara Liptovsky Mikulas vs AS Trencin dilangsungkan di Stadion NTC Propad, Sabtu (5/11/2022) malam WIB lalu. Meski cukup kesulitan di laga tersebut, AS Trencin yang sempat tertinggal berhasil memastikan hasil imbang dengan skor 1-1 berkat gol penyelamat Witan.

Pada laga itu, Witan memulai pertandingan hanya di bangku cadangan. Ia dimasukkan pada menit ke-68 tepat setelah Liptovsky Mikula mencetak gol melalui Erin Jendrisek pada menit ke-67.

Kesempatan yang diberikan kepada Witan tidak disia-siakan oleh winger kelahiran Palu, Indonesia itu. Witan yang ditempatkan di sayap kanan berhasil mencetak gol perdananya dan penyama kedudukan pada menit ke-83 berkat operan akurat Samuel Kozlovsky. AS Trencin sebenarnya mampu mengakhiri pertandingan dengan kemenangan ketika mereka dihadiahi tendangan penalti di penghujung pertandingan. Namun, penalti yang dilakukan Rastislav Vaclavic berhasil diselamatkan oleh kiper Michal Kukucha dan mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang 1-1. Terlepas dari hal itu, gol Witan menyelamatkan AS Trencin dari kekalahan memalukan dari tim terbawah liga, Liptovsky Mikula. AS Trencin sekarang tetap berada di peringkat ke-6 di liga dengan 20 poin dan akan menghadapi babak 16 besar Piala Slovakia pada 9 November melawan Spartak Myjava.