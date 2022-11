JADWAL Liga Champions 2022-2023 malam ini, dapat diketahui dalam artikel ini. Matchday keenam Liga Champions 2022-2023 bakal bergulir mulai Rabu 2 November 2022 dini hari pukul 00.45 WIB.

Ada 8 pertandingan yang tersaji dari Grup A-D dini hari nanti. Di mana dua di antaranya merupakan partai hidup mati yang menentukan dua slot untuk lolos ke 16 besar Liga Champions 2022-2023.

Sebatas informasi, sampai saat ini sudah ada 12 tim yang memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim ini. Itu artinya hanya sisa empat slot tim lagi, yang berhak melaju ke babak 16 besar.

Dari empat tiket tersisa, dua di antaranya di perebutkan dini hari nanti. Kedua laga hidup mati itu datang dari Grup D.

Kedua pertandingan itu antara Sporting CP vs Eintracht Frankfurt dan Olympique Marseille vs Tottenham Hotspur. Dua tim yang menang, bakal dipastikan lolos ke-16 besar Liga Champions 2022-2023.

Untuk diketahui, persaingan di Grup D memang sangat sengit. Saat ini Tottenham Hotspur berada di puncak klasemen dengan koleksi 8 poin. Sedangkan Sporting CP dan Eintracht Frankfurt mengekor dengan koleksi 7 poin.

Di lain sisi, Olympique Marseille yang ada di peringkat paling buncit sudah meraih 6 poin. Dengan kata lain, kans empat tim ini sama-sama terbuka lebar untuk berebut ke babak 16 besar Liga Champions 2022-2023.

Sementara itu, dari grup lainnya, juga ada pertandingan yang tak kalah menarik. Salah satunya dari Grup B, di mana Atletico Madrid bakal berjumpa FC Porto dan Bayer Leverkusen bersua Club Brugge.

Dua tim dari grup ini, Club Brugge dan FC Porto memang sudah dipastikan tembus ke 16 besar. Namun, dua tim yaitu Atletico Madrid dan Bayer Leverkusen tengah berebut posisi ketiga demi bisa mentas di Liga Eropa 2022-2023.

Selain itu, dua partai besar juga bakal tersaji dini hari nanti. Dari Grup C, ada Bayern Munich vs Inter Milan dan Liverpool vs Napoli. Meski kedua pertandingan itu sudah tak menentukan apa-apa, kedua laga itu disinyalir sayang untuk Anda lewatkan.

Berikut jadwal Liga Champions 2022-2023 malam ini:

Rabu 3 November 2022

Pukul 00.45 WIB:

FC Porto vs Atletico Madrid

Bayer Leverkusen vs Club Brugge

Pukul 03.00 WIB:

Bayern Munich vs Inter Milan

Liverpool vs Napoli

Olympique Marseille vs Tottenham Hotspur

Glasgow Rangers vs Ajax Amsterdam

Viktoria Plzen vs Barcelona

Sporting CP vs Eintracht Frankfurt