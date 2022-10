5 Lagu Piala Dunia yang paling hits dan populer memang menarik untuk dikupas. Ajang bergengsi sepakbola dunia tinggal menghitung hari saja, tepatnya Piala Dunia 2022 yang digelar di Qatar akan berlangsung pada 20 November sampai 18 Desember 2022.

Jika membahas tentang ajang empat tahunan ini banyak kisah menarik di dalamnya. Tak hanya tentang para pemain dari setiap negara yang turut berlaga, namun juga hal penunjang lainnya.

Salah satunya adalah theme song atau lagu tema yang kerap menghiasi dan meramaikan setiap turnamen di Piala Dunia. Theme song sendiri telah meramaikan sejak Piala Dunia 1962. Kala itu, Los Ramblers grup musik asal Spanyol didapuk sebagai penyanyinya.

Piala Dunia tahun ini memasuki edisi ke-22, dan telah ada 14 theme song yang telah dirilis. Tak sedikit lagu resmi Piala Dunia menjadi lagu yang paling hits dan populer.

Lantas, apa saja lagu Piala Dunia yang paling hits dan populer? Untuk mengetahuinya, simak penjelasan okezone berikut ini.

Berikut 5 Lagu Piala Dunia yang Paling Hits dan Populer:

5. La Copa de la Vida





Piala Dunia 1998 di Prancis memiliki lagu yang sangat catchy dengan judul "La Copa de la Vida". Lagu yang dinyanyikan oleh Rico Ricky Martin penyanyi asal Puerto ini juga memiliki versi Inggris dengan tajuk "The Cup of Life".

Berkat lagu tersebut, nama Ricky berhasil melambung ke puncak panggung dunia, dan sukses menembus pasar musik Amerika Serikat.

4. The Time of Our Lives





Lagu theme song Piala Dunia 2006 di Jerman juga memiliki lagu yang populer dan hits. Lagu yang berjudul "The Time of Our Lives" ini menceritakan tentang pencarian kejayaan.

Uniknya, lagu yang dibawakan oleh grup vokal II Divo dan Tony Braxter ini ada versi bahasa Spanyol dan Inggris.

3. Wavin Flag

Para pecinta sepakbola di dunia mungkin tak asing dengan lagu berjudul "Wavin Flag". Ya, lagu ini adalah lagu tema Piala Dunia 2010 yang digelar di Afrika Selatan. Lagu yang dibawakan oleh solois asal Somalia, K'Naan ini menjadi sangat populer. Bahkan, saking populernya lagu ini juga dibuat dalam versi Indonesia oleh mantan vokalis BIP, Ipank Lazuardi. 2. We Are One (Ole Ola)

"We Are One" adalah salah satu lagu yang spesial dari seluruh lagu tema sepanjang sejarah Piala Dunia. Lagu yang dibawakan oleh Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leitte ini juga meramaikan gelaran Piala Dunia 2014 di Brasil. 1. Waka-waka (This Time for Africa)

Lagu tema untuk Piala Dunia 2010 tak hanya Wavin Flag namun ada satu lagi yang tak kalah populernya. Lagu yang dibawakan oleh penyanyi kenamaan, Shakira berjudul "Waka-waka". Lagu Waka-waka melambung tinggi bersama nama penyanyinya. Tercatat, lagu ini kini telah ditonton sebanyak 3,2 miliar di Youtube. Itulah 5 lagu Piala Dunia yang paling hits dan populer yang hingga kini masih banyak didengar. Semoga bermanfaat!