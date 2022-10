MEDIA Vietnam, The Thao 247, membahas amukan Shin Tae-yong kelar laga Timnas Indonesia U-20 vs Cakallikli Spor. The Thao 247 menilai Shin Tae-yong kesal atas sikap yang ditunjukkan anak-anak asuhnya di laga Cakallikli Spor.

Semalam, Timnas Indonesia U-20 berduel dengan Cakallikli Spor. Laga tersebut merupakan pertandingan pertama Timnas Indonesia U-20 selama menggelar pemusatan latihan di Turki.

Hasilnya, skuad Garuda Nusantara –julukan Timnas Indonesia U-20– menang 2-1 atas Cakallikli Spor. Gol-gol Timnas Indonesia U-20 dalam laga itu dilesakkan Ginanjar Wahyu pada menit 17 dan Ricky Pratama (85’).

Hanya saja kelar pertandingan, Shin Tae-yong tak puas dengan performa Marselino Ferdinan dan kawan-kawan. Shin Tae-yong menilai para pemain Timnas Indonesia U-20 terlalu banyak berdiam diri setelah kehilangan bola.

“Jadi kelemahan saat ini kalau kehilangan bola itu mereka suka berdiri diam saja. Seharusnya pemain kami itu pressing biar lawan tidak dapat peluang yang baik atau serangan balik,” tegas Shin Tae-yong.

“Jadi pemain-pemain sampai sekarang juga masih saja saat kehilangan bola, mereka tidak melakukan pressing. Itu pelan-pelan harus diperbaiki. Dan kelemahan-kelemahan yang ada juga diperbaiki pelan-pelan,” ujar pelatih 52 tahun ini.

Komentar Shin Tae-yong di atas yang mendapat perhatian The Thao 247. Mereka menyoroti kemarahan juru taktik 52 tahun tersebut. “Pelatih Shin Tae-yong menegur murid-muridnya meski Indonesia menang atas tim asal Eropa. Meski menang, performa seluruh tim belum memuaskan Shin Tae-yong,” tulis The Thao 247. “Ahli strategi asal Korea Selatan itu masih perlu memperbaiki sejumlah kelemahan timnya. Ia menilai Ronaldo Kwateh dan kawan-kawan masih lemah dalam hal pressing,” lanjut The Thao 247. Setelah menghadapi Cakallikli Spor, Timnas Indonesia U-20 akan menjajal kekuatan Timnas Turki U-20. Laga bakal digelar pada Rabu, 26 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB.