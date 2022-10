RONALDO berambisi lihat Lionel Messi gagal jadi juara Piala Dunia 2022. Ronaldo yang dimaksud di sini adalah Ronaldo Luis Nazario, salah satu legenda Brasil.

Belum lama ini, Ronaldo Luis Nazario secara terang-terangan berharap Lionel Messi dan Timnas Argentina gagal meraih sukses di gelaran Piala Dunia 2022. Ia pun sangat meragukan Lionel Messi mampu membantu Argentina juara Piala Dunia 2022.

"Saya tidak berani membayangkan Argentina jadi juara. Apakah Messi pantas memenangkannya?” ucap Ronaldo Luis dikutip dari The Guardian, Selasa (25/10/2022).

“Mungkin saja, tapi saya tidak mau itu terjadi, meskipun saya hormat kepadanya, saya rasa Anda paham apa yang saya rasakan," terang mantan penggawa Barcelona itu.

Seperti diketahui, rivalitas Brasil dan Argentina memang tidak bisa terpisahkan, khususnya di tanah Amerika Selatan. Kedua negara itu juga berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2022.

Brasil ada di Grup G Piala Dunia 2022, bersama Serbia, Swiss, dan Kamerun. Sementara Argentina di Grup C dengan Arab Saudi, Meksiko, dan Polandia.

Kedua negara bagian Amerika Latin ini memang sudah saling unjuk gigi sejak lama. Setidaknya sejak September 1914, pertemuan pertama mereka di kancah sepakbola dunia.

Hal ini tidak bisa dipinggirkan, mengingat kedua negara tersebut termasuk negara penghasil pemain sepakbola terbaik di dunia. Apalagi, keduanya selalu ada di sepuluh besar ranking FIFA.

Nama-nama besar seperti Alfredo Di Stefano, Diego Maradona, Pele, Ronaldinho, dan tentu Ronaldo Luis, serta Lionel Messi pun membuktikan jika produk dari dua raksasa Amerika Latin tersebut tak bisa dianggap remeh.

Uniknya lagi, partai Brasil vs Argentina memiliki julukan-julukan spesial tersendiri. Di antaranya, 'Battle of the Americas', Superclasico, dan Superclasico das Americas.

Karena itu, tak heran dalam dunia sepakbola, Brasil dan Argentina saling menjaga gengsi. Di ajang Piala Dunia, yang digelar pada 20 November hingga 18 Desember 2022, Argentina dan Brasil jadi favorit juara.

Keduanya pun masuk daftar tim terkuat untuk melaju hingga final. Namun, La Albiceleste (julukan Timnas Argentina) disinyalir bakal penuh ambisi. Sebab, bisa jadi ini adalah Piala Dunia terakhir bagi Lionel Messi bersama Timnas Argentina.