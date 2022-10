JADWAL Liga Champions 2022-2023 pekan ini bakal diketahui diulas dalam artikel ini. Terdapat 16 pertandingan, yang bakal tersaji mulai Selasa 25 Oktober 2022 malam WIB. Dua laga di antaranya cukup menuai perhatian.

Adalah laga Borussia Dortmund vs Manchester City dan Barcelona vs Bayern Munich. Untuk diketahui, pertandingan Borussia Dortmund vs Manchester City merupakan matchday kelima Grup G Liga Champions 2022-2023.

Pertandingan tersebut bakal terjsaji pada Rabu, 26 Oktober 2022 dini hari pukul 02.00 WIB. Laga ini cukup menentukan bagi Borussia Dortmund. Pasalnya, Die Borussen (julukan Borussia Dortmund) tidak boleh kalah di laga krusial ini, jika ingin memastikan diri tembus ke 16 besar Liga Champions 2022-2023.

Sementara Manchester City sendiri lebih diuntungkan karena telah memastikan diri lolos ke 16 besar Liga Champions musim ini. Hanya saja, tim besutan Josep Guardiola mengincar kemenangan demi membuka jalan sebagai juara Grup G Liga Champions 2022-2023.

Di laga lain, partai bertajuk big match bakal tersaji dari Grup C Liga Champions 2022-2023. Mempertemukan Barcelona vs Bayern Munich, laga ini tersaji pada Kamis 27 Oktober 2022 dini hari WIB.

Pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat, terutama bagi Barcelona. Pasalnya, tim asuhan Xavi Hernandez itu membutuhkan kemenangan demi menjaga asa lolos ke 16 besar Liga Champions 2022-2023.

Sebatas informasi, posisi Barcelona di Grup C tidak begitu menguntungkan. Mereka ada di peringkat ketiga di bawah Bayern Munich (12 poin) dan Inter Milan (7 poin). Sedangkan Barcelona hanya mengoleksi 4 poin sampai saat ini.

Tekanan besar tentu menanti Xavi Hernandez. Terlebih mereka sempat kandas 0-2 di leg pertama, yang berlangsung di Allianz Arena, pada 14 September 2022 silam. Praktis, jika kalah dan Inter Milan minimal imbang kontra Viktora Plzen, Barcelona harus angkat koper menuju Liga Eropa 2022-2023. Selain partai besar yang disinggung, ada sejumlah pertandingan yang tak kalah menarik. Di mana Ajax Amsterdam bakal berjumpa Liverpool di Grup A Liga Champions 2022-2023. Pertandingan ini akan tersaji pada Kamis 27 Oktober 2022 dini hari WIB dari Amsterdam Arena, Belanda. Selain itu ada laga Benfica vs Juventus dari lanjutan Grup H yang tersedia mulai Rabu 26 Oktober dini hari pukul 02.00 WIB. Juventus wajib menang di pertandingan ini jika ingin menjaga asa lolos ke babak 16 besar. Berikut jadwal Liga Champions 2022-2023 pekan ini: Selasa, 25 Oktober 2022 pukul 23.45 WIB RB Salzburg vs Chelsea Sevilla vs FC Copenhagen Rabu, 26 Oktober 2022 pukul 02.00 WIB PSG vs Maccabi Haifa Borussia Dortmund vs Manchester City Dinamo Zagreb vs AC Milan Benfica vs Juventus Celtic vs Shakhtar Donetsk RB Leipzig vs Real Madrid Inter Milan vs Viktoria Plzen Club Brugge vs FC Porto Kamis, 27 Oktober 2022 pukul 02.00 WIB Eintracht Frankfurt vs Olympique Marseille Barcelona vs Bayern Munich Ajax Amsterdam vs Liverpool Atletico Madrid vs Bayer Leverkusen Tottenham Hotspur vs Sporting CP Napoli vs Glasgow Rangers.