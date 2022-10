DUKUNG Timnas Indonesia di AFF Mitshubishi Electric Cup 2022, tayang ekslusif di MNC Vision dan K-Vision. Ini akan menjadi gelaran ke-15 kejuaraan sepakbola antarnegara Asia Tenggara. Ajang dengan nama lain Piala AFF 2022 tersebut akan dihelat pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023.

Dalam gelaran kali ini, AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 akan menggunakan format layaknya tahun 2018, yaitu sistem kandang dan tandang (home and away). Dalam format ini, setiap tim diberikan jatah dua kali tampil sebagai tuan rumah dan dua lainnya sebagai tim tamu.

Ada sebanyak 10 tim peserta yang dibagi ke dalam dua grup, Timnas Indonesia sendiri tergabung dalam Grup A bersama dengan juara bertahan Thailand, Filipina, Kamboja, dan juga pemenang kualifikasi antara Timor Leste atau Brunei Darussalam. Grup A ini terbilang tidak terlalu ketat, karena hanya Thailand jadi ancaman besar. Sedangkan tiga tim lain masih di bawah skuat Garuda.

Meski begitu, Kamboja, Filipina dan Timor Leste atau Brunei Darussalam juga tetap bisa membuat kejutan dan jadi batu sandungan bagi Timnas Indonesia. Sementara itu, Grup B sendiri diisi oleh tim Asia Tenggara dengan peringkat terbaik FIFA, yaitu Vietnam. Kemudian, ada dua tim kuat lainnya, yaitu Malaysia dan Singapura. Selanjutnya, Myanmar dan Laos juga ikut serta.

Turnamen ini merupakan pertama kalinya mengusung nama AFF Mitsubishi Electric Cup, sebelumnya dikenal dengan nama AFF Suzuki Cup. Dari babak penyisihan grup nantinya hanya dua tim terbaik dari setiap grup, yaitu juara dan runner-up grup yang lolos ke babak semi final. Format pada babak gugur masih tidak berubah, akan tetap menggunakan sistem home and away seperti sebelumnya, termasuk pada babak final.

Itulah jadwal serta pembagian grup AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 yang akan dimulai pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2022 mendatang dalam format home and away. Yuk, dukung dan saksikan perjuangan Timnas Indonesia di AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 secara eksklusif di MNC Vision dan K-Vision! Nantikan info selengkapnya di official sosial media MNC Vision dan K-Vision.

Â

Jangan lewatkan semua informasi terlengkap dan terbaru seputar MNC Vision dan K-Vision dengan mengunjungi: www.mncvision.id, www.k-vision.tv