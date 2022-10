JELANG Rangers FC vs Liverpool di Liga Champions 2022-2023, The Reds -julukan Liverpool- mendapat kabar baik. Jurgen Klopp selaku pelatih The Reds menyebutkan full back kanan andalannya yakni Andrew Robertson sudah kembali bersama skuad usai alami cedera panjang.

Sebagaimana diketahui, Robbo -sapaan akrab Andrew Robertson- mengalami cedera yang membuatnya absen cukup lama. Cedera tersebut didapatnya ketika Liverpool dihajar 1-4 di pertandingan pertama Liga Champions 2022-2023 kontra Napoli pada 8 September 2022 lalu.

Dalam pertandingan itu, Robbo kesakitan di bagian lutut setelah mendapat tekel dari pemain lawan sebelum laga berakhir. Selepas laga itu, pemain Skotlandia tersebut harus menggunakan pelindung di lutut kirinya.

Dia pun dikonfirmasi Jurgen Klopp harus menepi hingga Oktober. Selama sebulan, peran Andew Robertson digantikan dengan Kostas Tsimikas.

BACA JUGA:Bertekad Bangkit di MotoGP Australia 2022, Franco Morbidelli Waspadai Betul Hal Ini

Di saat yang sama, daftar cedera di kubu Liverpool semakin banyak. Namun menjelang laga melawan Rangers di Ibrox Arena pada Kamis 13 Oktober 2022 dini hari WIB, Jurgen Klopp memberi kabar baik tentang kembalinya Robertson.

Namun, hanya Andrew Robertson saja yang telah kembali bergabung bersama skuad. Pemain lainnya seperti Curtis Jones, Naby Keita, dan Alex Oxlade-Chamberlain masih harus menepi memulihkan cederanya.

“Mereka hanya berlatih sekarang beberapa hari, sekarang kami tidak bisa memasukkan mereka begitu saja hanya karena yang lain absen,” kata Jurgen Klopp dikutip laman tbrfootball, Selasa (12/10/2022). “Robbo ada di skuad untuk besok; Curtis tidak, Ox tidak, Naby tidak. Itu dia,” lanjutnya. “Sangat penting para pemain (kembali). Tetapi bukan berarti Anda kembali, berlatih dua kali dengan tim, dan kemudian kita mulai. Ini tidak seperti ini,” lanjutnya. Jurgen Klopp mungkin tidak mengambil risiko untuk memainkan Andrew Robertson dari awal melawan Rangers. Tetapi ada kemungkinan dia akan tampil dari bangku cadangan.