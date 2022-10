MIKEL Arteta tuntut The Gunners tampil maksimal di laga Arsenal vs Liverpool. The Gunners –julukan Arsenal– akan menjamu Liverpool di Emirates Stadium, Minggu (9/10/2022), dalam laga lanjutan Liga Inggris 2022-2023.

Arsenal bersaing di papan atas klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023 setelah berhasil meraih kemenangan dalam tujuh dari delapan laga sejauh ini. Mereka merupakan pemuncak sebelum matchday akhir pekan ini digelar, namun Manchester City merebutnya pada Sabtu 8 Oktober 2022 berkat kemenangan 4-0 atas Southampton.

Sementara Liverpool tengah berusaha menemukan konsistensinya. Pasalnya, mereka sudah gagal menang dalam lima laga terakhir, dengan empat kali imbang dan satu kali kalah,

Walau demikian, Arteta menyadari jika Liverpool tak bisa dipandang remeh. Dia menyebut jika The Gunners wajib tampil maksimal pada pertandingan melawan Liverpool kali ini.

“Ini adalah pertandingan yang menyenangkan, dengan melawan salah satu lawan tertangguh di liga ini. Pertandingan ini akan sangat menuntut dan membutuhkan kami untuk tampil maksimal,” kata Arteta di laman resmi klub, Sabtu (8/10/2022).

Juru taktik asal Spanyol itu menganggap setiap pertandingan sama pentingnya. Namun, dia merasa laga ini lebih terasa penting, mengingat prestasi yang didapat The Reds —julukan Liverpool— selama beberapa musim terakhir. “Setiap pertandingan sama pentingnya. Tentu, ini adalah laga yang besar. Pertandingan ini dinantikan oleh semua, karena lawan telah menunjukkan levelnya selama lima atau enam tahun terakhir,” ujarnya. Pada saat ini, Liverpool tersesat di peringkat ke-10 klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023. Mereka baru meraih 10 poin dari tujuh kali bertanding.