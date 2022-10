PENYEBAB media Vietnam, The Thao 247, memprediksi Timnas Indonesia U-17 kalah 1-3 dari Timnas Uni Emirat Arab (UEA) U-17 di lanjutan Grup B Kualifikasi Piala Asia U-17 2023 akan dibahas dalam artikel ini. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-17 akan bersua Timnas UEA U-17 di Stadion Pakansari pada Rabu, (5/10/2022) pukul 20.00 WIB.

Laga ini sarat gengsi, mengingat mempertemukan tim yang menempati peringkat satu dan dua klasemen sementara Grup B Kualifikasi Piala Asia U-17 2023. UEA saat ini berada di puncak dengan koleksi enam poin setelah melewati dua pertandingan.

(Timnas UEA U-17 lawan Timnas Indonesia U-17 malam ini)

Setelah melibas Guam 9-0, UEA menang tipis 4-3 atas Palestina. Sementara itu, Timnas Indonesia U-17 berada di posisi dua dengan koleksi tiga angka, hasil dari satu laga.

Di laga pembuka, skuad Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17– melibas Guam dengan skor 14-0! Meski menang telak atas Guam di laga perdana, Timnas Indonesia U-17 diprediksi takkan sanggup menumbangkan UEA.

Dalam pandangan The Thao 247, Timnas Indonesia U-17 masih kalah kelas ketimbang UEA. Karena itu, The Thao 247 memprediksi Timnas Indonesia U-17 tumbang 1-3 dari UEA.

“Meski menang 14-0 melawan Guam, Timnas Indonesia U-17 masih berada di peringkat kedua di bawah UEA, tim yang sudah memainkan dua pertandingan. UEA yang berasal dari Asia Barat merupakan unggulan di grup ini dan tak heran mereka bakal mengalahkan tuan rumah (Indonesia),” tulis The Thao 247.

“Nantinya, hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia U-17 2023. Timnas Indonesia U-17 harus mengalahkan UEA untuk memperbesar peluang lolos. Prediksi skor Indonesia 1-3 UEA,” lanjut The Thao 247.

Namun, The Thao 247 melupakan sebuah fakta. The Thao 247 menjadikan hasil di level senior untuk membuat tolok ukur prediksi jelang laga Timnas Indonesia U-17 vs UEA.

Sekadar diketahui, UEA memang dua kali menang 5-0 atas Timnas Indonesia senior di Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Namun, hasil di atas tak bisa dijadikan rujukan.

Sebab, di level junior, level Timnas Indonesia masih bisa bersaing dengan tim-tim mapan Asia Barat hingga Timur. Karena itu, Timnas Indonesia U-17 Okezone prediksi lebih berpeluang memenangkan laga kontra UEA.