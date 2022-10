JELANG Liverpool vs Rangers FC di Liga Champions 2022-2023, Jurgen Klopp akui The Reds telah kehilangan identitas akan diulas pada artikel ini. The Reds -julukan Liverpool- akan kembali melakoni laga di babak penyisihan Grup A Liga Champions 2022-2023.

Menatap laga tersebut, Jurgen Klopp selaku pelatih Liverpool memiliki tekad untuk bangkit usai merasa timnya saat ini kehilangan permainannya. Pertandingan tersebut akan dilangsungkan di Anfield, Liverpool, Rabu 5 Oktober 2022 pukul 02.00 WIB. Berlaga di hadapan publik sendiri, Liverpool tentu saja akan mengincar kemenangan di laga tersebut.

Sejak awal musim ini, Liverpool memang kurang menunjukan taringnya sebagai salah satu tim terbaik di Eropa. Bahkan di laga pertama Liga Champions 2022-2023, Liverpool harus menelan kekalahan telak ketika bermain di kandang Napoli 1-4.

Bahkan di Liga Inggris, Liverpool seakan kehilangan identitasnya sebagai salah satu tim terbaik. Pasalnya, mereka harus puas berada di peringkat kesembilan setelah hanya mampu meraih dua kemenangan, empat hasil imbang, serta satu kekalahan dengan total raihan 10 poin saja.

Jurgen Klopp pun mengakui bahwa pencapaian yang didapatkan oleh Liverpool saat ini masih jauh dari kata memuaskan. Oleh karena itu, juru taktik asal Jerman itu menegaskan keinginannya agar Liverpool bangkit saat menghadapi Rangers.

"Ya, kita harus terus berkembang. Kami harus bermain lebih baik, secara konsisten lebih baik, bertahan lebih baik, menyerang lebih baik, dan semuanya," ungkap Jurgen Klopp dilansir dari situs resmi Liverpool, Selasa (4/10/2022).

Dengan pencapaian saat ini pun Jurgen Klopp merasa bahwa Liverpool memang sudah kehilangan identitasnya. Meski begitu, pelatih berusia 55 tahun itu memastikan bahwa Liverpool terus berusaha bangkit meski membutuhkan waktu yang tak sedikit. "Kami kehilangan permainan kami sepenuhnya, tidak ada yang bisa mengenali (kami) lagi, kami hanya mengenakan kaus yang sama," sambung Jurgen Klopp. "Kami memang tidak bisa bereaksi secepat yang diharapkan. Tapi kami menemukan jalan keluar karena kami mengerjakannya dan itulah yang akan kami lakukan kali ini," pungkasnya.