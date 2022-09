LIVERPOOL – Liverpool Legend berhasil mengalahkan Manchester United Legend dengan skor 2-1 dalam laga amal bertajuk 'Legends of the North'. Kekalahan itu diwarnai dengan hujatan fans The Reds kepada pemain Setan Merah Legend, Roy Keane.

Seperti diketahui, pertandingan Legends of the North antara Setan Merah Legend dan The Reds Legend berakhir dengan kemenangan skor 2-1 untuk The Reds. Sekadar informasi, pertandingan itu dilangsungkan di Anfield, Liverpool, Sabtu 24 September 2022, malam WIB.

Pada pertandingan itu, Roy Keane masuk menggantikan Darron Gibson pada menit ke-75 yang langsung mendapat cemoohan dari fans Liverpool. Meski begitu, Man United sempat memimpin ketika Dimitar Berbatov mencetak gol pada menit ketujuh.

Namun, gol Mark Gonzalez dan Florent Sinama Pongolle membuat Man United kalah beruntun di 'Legends of the North'. Di pertandingan itu, sejumlah mantan bintang Setan Merah tampil, termasuk Michael Carrick, Antonio Valencia, dan Jaap Stam.

Sementara itu, Liverpool juga menurunkan mantan pemain bintang mereka, seperti Xabi Alonso, Martin Skrtel, dan Robbie Keane. Akan tetapi, sorotan tertuju kepada Roy Keane yang mendapatkan cemoohan.

Insiden itu mendorong netizen di twitter, bereaksi kepada Roy Keane. Beberapa netizen menertawakan ejekan, sedangkan yang lain mengenang tahun-tahun kejayaan Keane saat memimpin tim utama Setan Merah. Sekadar informasi, Liverpool Legend juga meraih kemenangan 3-1 di Old Trafford, Manchester. Dengan demikian, agregat Liverpool legend kontra Man United Legend menjadi 5-2.