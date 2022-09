JAUH sebelum laga Timnas Indonesia vs Curacao, Lionel Messi pernah kena kasus di Curacao akan diulas pada artikel ini. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Curacao di ajang FIFA Matchday September 2022.

Kedua tim akan bertemu sebanyak dua kali, yang pertama pada 24 September 2022 dan 27 September 2022. Stadion yang akan digunakan oleh Timnas Indonesia vs Curacao juga berbeda-beda.

Stadion pertandingan pertama yang digunakan yakni Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung. Sementara stadion pada pertandingan kedua di Stadion Pekansari, Bogor.

Skuad asuhan Shin Tae-yong pun diyakini akan tidak bisa memandang remeh Curacao. Pasalnya, negara yang terletang di Laut Karibia itu memiliki peringkat FIFA yang tidak disangka-sangka.

Sementara ini, Curacao berada di peringkat ke-84 rangking FIFA per Agustus 2022. Timnas Indonesia sendiri berada di peringkat ke-155, melihat selisih 71 peringkat tentunya kemenangan akan sangat berarti bagi Timnas Indonesia.

Selain meningkatkan peringkat pada rangking FIFA, tentunya hasil positif lainnya juga akan dipetik oleh punggawa Shin Tae-yong. Baik dari segi mental, pengalaman, dan kualitas para pemain yang akan semakin meningkat.

Namun, siapa sangka sebelum pertandingan Timnas Indonesia vs Curacao, bintang sepakbola dunia yakni Lionel Messi pernah kena masalah dengan Curacao. Hal tersebut terjadi ketika bintang Timnas Argentina itu masih berseragam Barcelona.

Lionel Messi pernah terkena masalah pajak, keuangan Lionel Messi sempat diselidiki terkait penggelapan pajak. Bersama ayahnya, Lionel Messi dinyatakan bersalah atas penipuan pajak serta dijauuthi hukuman penjara 21 bulan.

Akhirnya hukuman tersebut ditangguhkan dan membuat Lionel Messi diwajibkan membayar 1,7 juta euro serta didenda 1,4 juta euro. Permasalahan pajak itu pun ada yang terkait dengan Curacao.

Setelah mengadakan laga amal ‘Messi and friends against the rest of the world’, terdapat dugaan penggelapan dana yang disimpan oleh Lionel Messi di rekening bank di Curacao. Namun, yang melakukan hal tersebut bukanlah La Pulga -julukan Lionel Messi- melainkan perwakilannya yang bernama Guillermo Marin.