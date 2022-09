HASIL UEFA Nations League 2022-2023 semalam, akan dibahas Okezone. Sebagaimana diketahui, sebanyak 10 pertandingan dari Liga A (empat pertandingan), Liga C (empat pertandingan), dan Liga D (dua pertandingan).

Okezone akan mengulas hasil-hasil dari Liga A. Mari mulai dari pertandingan Belgia vs Wales dan Kroasia vs Denmark. Pertandingan pertama mempertemukan Belgia vs Wales di Stadion Raja Baudouin, Jumat (23/9/2022), dini hari WIB.

Pertandingan Grup 4 itu berjalan sengit sejak menit pertama. Akan tetapi, tuan rumah mampu menang 2-1 atas Wales berkat gol-gol dari Kevin De Bruyne (10’) dan Michy Batshuayi (37’). Aksi Kieffer Moore (50’) hanya mampu memperkecil kekalahan Wales.

Kemenangan dengan skor 2-1 juga diraih oleh Kroasia yang menjamu Denmark di Stadion Maksimir, Jumat (23/9/2022), dini hari WIB. Kroasia menang berkat aksi Borna Sosa (49’) dan Lovro Majer (79’).

Christian Eriksen (77’) sempat memberi Denmark harapan dalam pertandingan tersebut. Akan tetapi, itu belum cukup untuk mengubah hasil pertandingan Grup 1 ini.

Lalu, juara bertahan Piala Dunia, Prancis, juga bertanding melawan Austria di Stade de France, Jumat (23/9/2022), dini hari WIB. Prancis tampil dominan dalam pertandingan Grup 1 ini.

Dominasi itu membuahkan kemenangan meyakinkan 2-0 untuk Prancis. Gol Kylian Mbappe (56’) dan Olivier Giroud (65’) menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut.

Selanjutnya, ada pertandingan Grup 4 yang mempertemukan Polandia vs Belanda di Stadion Warsawa, Jumat (23/9/2022), dini hari WIB. Pertandingan sejatinya berjalan cukup berimbang, tetapi tim tamu yang akhirnya meraih poin penuh. Belanda menang 2-0 berkat gol-gol dari Cody Gakpo (13’) dan Steven Bergwijn (60’). Alhasil, Robert Lewandowski dan kolega harus menanggung malu di kandang sendiri. Berikut hasil UEFA Nations League 2022-2023 semalam: Liga A Belgia 2-1 Wales Kroasia 2-1 Denmark Prancis 2-0 Austria Polandia 0-2 Belanda Liga C Kazakhstan 2-1 Belarusia Lithuania 1-1 Kepulauan Faroe Turki 3-3 Luksemburg Slovakia 1-2 Azerbaijan Liga D Latvia 1-2 Moldova Liechtenstein 0-2 Andorra