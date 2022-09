JELANG Timnas Jerman vs Hungaria di UEFA Nations League 2022-2023, pada Sabtu, 24 September 2022 dini hari pukul 01.34 WIB. Jelang laga itu, kabar buruk menimpa Der Panzer (julukan Timnas Jerman).

Kedua pemain utama mereka, Manuel Neuer dan Leon Goretzka dipastikan absen di laga kontra Hungaria. Hal itu menyusul keduanya diketahui positif Covid-19.

(Leon Goretzka absen bela Timnas Jerman usai dikonfirmasi positif Covid-19)

Kabar soal Manuel Neuer dan Leon Goretzka yang positif Covid-19, dikonfirmasi langsung oleh Timnas Jerman, yang dilansir dari ANTARA, Kamis (22/9/2022). Saat itu skuad Der Panzer sedang menjalani sesi latihan jelang laga tersebut.

Kedua pemain itu pun diketahui telah meninggalkan pemusatan latihan (TC) Timnas Jerman, usai diketahui positif Covid-19. Untuk sementara ini, kiper Hoffenheim. Oliver Baumann telah dipanggil untuk menggantikan Manuel Neuer.

Sementara itu, untuk pemain lain, akan diumumkan lebih lanjut. Adapun pemain itu diproyeksikan untuk menggantikan Leon Goretzka.

Sebelumnya, media lokal Jerman melaporkan, tes itu dilakukan karena keduanya diektahui melakukan kontak erat dengan pemain lain, yang dikonfirmasi positif Covid-19. Padahal, keduanya sempat tes Covid-19 dan dinyatakan negatif.

Akan tetapi, setelah dilakukan tes ulang, Manuel Neuer dan Leon Goretzka dikonfirmasi positif Covid-19. Alhasil, keduanya harus meninggalkan TC Timnas Jerman. Sementara itu, Timnas Jerman sendiri saat ini ada di posisi kedua klasemen Grup C UEFA Nations League 2022-2023.

Mereka mengoleksi enam poin dan tertinggal satu angka dari Hungaria, yang memimpin klasemen sementara Grup C. Selain laga Jerman vs Hungaria, juga terdapat satu partai menarik antara Italia vs Jerman, yang tersaji di waktu bersamaan.