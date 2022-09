SEBANYAK 7 pesepak bola top dunia dan kembaran mereka dari Hollywood, nomor 1 Mirip Legolas Lord of the Rings akan diulas pada artikel ini. Di dunia ini dipercaya setiap orang memiliki kembaran meskipun bukan kembar kandung dan identik.

Banyak sekali ditemui orang dengan wajah yang mirip dengan berbagai latar belakang. Salah satunya adalah pesepak bola top dunia.

Ya, wajah yang familiar di lapangan hijau itu ternyata juga familiar di layar kaca. Bukan mereka yang sebenarnya namun beberapa aktor yang sekilas memiliki bentuk wajah sama seperti mereka.

Lantas, siapa saja pemain top bola dan kembaran mereka di Hollywood? Untuk mengetahuinya, simak ulasan okezone berikut ini.

Berikut 7 Pesepak Bola Top Dunia dan 'Kembaran' Mereka dari Hollywood

7. Thomas Muller dan Andrew Garfield

Pemain asal Jerman yang telah membela Bayern Munich selama 13 musim itu kerap disebut mirip dengan pemeran Peter Parker dalam film The Amazing Spider-Man. Bagaimana tidak, jika dilihat dari bentuk wajah wakil kapten satu ini memang terlihat mirip dengan Andrew Garfield.

6. Presnel Kimpembe dan Michael B. Jordan

Pemain Paris Saint-Germain satu ini mungkin tampak seperti pemain di film Black Panther. Ya, sekilas memang wajah Presnel Kimpembe dan Michael B. Jordan tampak mirip.

Uniknya lagi, keduanya memiliki penampilan yang keren dalam bidang masing-masing.

5. Karim Benzema dan Shia LaBeouf





Penyerang Real Madrid satu ini juga kerap disandingkan dengan aktor Hollywood kenamaan. Ya, Karim Benzema kerap dibilang mirip dengan Shia LaBeouf aktor yang bermain di film Transformers dan Indiana Jones and The Kingdom Of The Crystal Skull.

Bahkan, kabar ini sempat ramai di sosial media Twitter sebab banyak yang mengira keduanya adalah saudara kembar.

4. Harry Kane dan Ryan Gosling





Kapten dari Timnas Inggris dan klub Tottenham Hotspurs juga disandingkan dengan aktor yang berperan di film La La Land, Ryan Gosling. Menariknya, keduanya tak hanya memiliki kesamaan wajah namun juga dedikasi atas profesi yang dijalani serta jiwa sosial tinggi.

3. Jakub Blaszczykowski dan Sean Bean





Gelandang yang pernah membela klub Borussia Dortmund ini digadang-gadang memiliki wajah yang mirip dengan aktor senior Hollywood. Jakub Blaszczykowski dianggap memiliki wajah mirip dengan pemain Game Of Thrones, Sean Bean saat masih muda.

2. Olivier Giroud dan Errol Flynn





Penyerang AC Milan, Olivier Giroud juga digadang-gadang memiliki kembaran di deretan artis Hollywood. Ya, mantan penyerang Chelsea dan Arsenal itu disebut memiliki paras yang sama dengan aktor legendaris, Errol Flynn.

1. Mats Hummels dan Orlando Bloom





Bek Borussia Dortmund ini juga disebut-sebut sebagai pesepak bola yang memiliki kembaran di Hollywood. Pemain berusia 33 tahun ini digadang-gadang mirip dengan pemeran Legolas di The Lord of the Rings, Orlando Bloom.

Demikian 7 pesepak bola top dunia dan kembaran mereka dari hollywood yang tak banyak orang tahu. Siapa sangka salah satunya memiliki paras mirip dengan aktor legendaris.