MEDIA Vietnam, The Thao 247, iri melihat Shin Tae-yong mendapat pujian dari media Korea Selatan, The Guru. Alih-alih memberi apresiasi, The Thao 247 justru menyindir keberhasilan Shin Tae-yong yang baru saja membawa Timnas Indonesia U-20 lolos Piala Asia U-20 2023.

Shin Tae-yong mengantarkan Timnas Indonesia U-20 tampil impresif di Grup F Kualifikasi Pala Asia U-20 2023. Dari tiga pertandingan yang dijalani, Timnas Indonesia U-20 selalu menang, termasuk menumbangkan Vietnam 3-2.

Kemenangan itu terasa istimewa bagi Shin Tae-yong. Selain menjadi penentu kelolosan Timnas Indonesia U-20 ke Piala Asia U-20 2023, itu merupakan kemenangan pertama Shin Tae-yong atas Vietnam.

“Setelah Park Hang-seo (pelatih Vietnam), pelatih Shin Tae-yong disebut sebagai pahlawan nasional oleh media Korea Selatan,” tulis The Thao 247 dalam judul artikel yang mereka buat.

“Media asal Korea Selatan, The Guru, menyebut Shin Tae-yong sebagai pahlawan nasional. Pujian itu tidak berlebihan, mengingat Timnas Indonesia U-20 baru saja membuat keajaiban dengan mengalahkan Vietnam U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2023,” lanjut The Thao 247.

Terlepas dari sindiran yang dilontarkan The Thao 247, Shin Tae-yong memang membawa perubahan bagi sepakbola Indonesia. Ia mengantarkan Timnas Indonesia lolos Piala Asia 2023, turnamen yang terakhir kali diikuti skuad Garuda pada 2007.

Jika dirunut lebih ke belakang, terakhir kali Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia lewat jalur kualifikasi ialah pada 2004. Tahun depan, banyak event yang dijalani Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Sebut saja Piala Asia U-20 2023 (1-18 Maret 2023), Piala Dunia U-20 2023 (20 Mei hingga 11 Juni 2023) dan Piala Asia 2023 (16 Juni hingga 16 Juli 2023). Belum lagi ada Asian Games 2022 Guangzhou (digelar tahun depan) dan SEA Games 2023. Menarik menanti hasil apa yang disabet Timnas Indonesia di bawah racikan Shin Tae-yong. Melihat keseriusan dan ketekunan Shin Tae-yong, hanya masalah waktu bagi juru taktik asal Korea Selatan itu menghadirkan trofi bagi Timnas Indonesia.