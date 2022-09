BEK Timnas Indonesia, Elkan Baggott, berhasrat membela klub Liga Indonesia suatu hari nanti. Elkan Baggott ingin berseragam klub Liga Indonesia di pengujung kariernya, setelah melihat kualitas klub-klub sepakbola Tanah Air dan fanatisme fans yang luar biasa.

Saat ini, Elkan Baggott berstatus sebagai pemain Ipswich Town yang tengah dipinjamkan ke Gillingham FC. Gillingham FC saat ini mentas di kasta keempat sepakbola Inggris, League Two.

Dalam beberapa laga terakhir, Elkan Baggott tampil apik. Ia bahkan sempat masuk ke dalam Team of The Day League Two 2022-2023.

Elkan Baggott tentu saja bermimpi gabung ke klub kasta teratas Liga Inggris, Premier League. Namun, pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu memendam keinginan untuk mencicipi Liga 1.

Elkan Baggott sadar perbedaan kualitas Liga 1 dan Liga Inggris bagaikan langit dan bumi. Karena itu, Elkan Baggott mengaku keinginan bermain di Liga Indonesia tidak akan diwujudkan dalam waktu dekat.

Ia memilih menghabiskan mayoritas kariernya di Eropa. Sementara itu, berkarier di Liga 1 dijadikan opsi untuk menutup karier sepakbolanya.

“Mungkin bisa untuk masa akhir karier saya, suatu hari saya ingin (bermain di Liga 1) dengan senang hati. Namun, saat ini saya masih fokus pada karier saya di Inggris,” kata Elkan Baggott dikutip dari podcast 433 Home of Football, Rabu (21/9/2022) “Saya ingin tetap di sini (Inggris) dan mencapai puncak. Mungkin di tahap akhir dalam karier saya (bermain di Indonesia), semua klub di sana bagus-bagus,” tambah bek bertinggi badan 196 sentimeter ini. Saat ditanya klub Liga 1 yang bakal dituju, Elkan Baggott belum bisa menjawab. Ia mengatakan klub di Indonesia memiliki kualitas yang merata. Elkan Baggott mengaku mendengar beberapa cerita dari rekan setimnya di Timnas Indonesia soal rivalitas di Liga 1. Pemain 19 tahun itu mengambil kesimpulan suporter di Indonesia amat fanatik. “Memang sangat gila rivalitas di sana, mereka sangat fanatik, saya sempat mendengar cerita dari beberapa pemain soal pertandingan di sana,” tegas Elkan Baggott “Saya dengar pemain menumpang barracuda (kendaraan taktis) untuk memasuki lapangan. Hal itu menunjukkan betapa suporter di sana fanatik,” tutup pemain yang bersiap membela Timnas Indonesia kontra Curacao di FIFA Matchday September 2022.