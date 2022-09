LAGA babak pertama Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Hong Kong U-20 di matchday kedua Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2023 sudah rampung digelar. Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- pun unggul 3-0.

Laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Hong Kong U-20 digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (16/9/2022) malam WIB. Dua gol Timnas Indonesia U-20 dicetak oleh Rabbani Tasnim (10’), Alfriyanto Nico (22’), dan Zanadin Fariz (43').

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Indonesia U-20 tampil agresif sejak awal laga. Armada Shin Tae-yong langsung menekan Hong Kong sejak awal laga sehingga langsung memiliki banyak peluang.

Tak perlu waktu lama, di menit ke-10, Timnas Indonesia U-20 sudah bisa membuka keunggulan. Gol tercipta lewat sundulan ciamik Rabbani Tasnim yang memanfaatkan umpan dari tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilepaskan Zanadin Fariz. Timnas Indonesia U-20 unggul 1-0!

Tertinggal, Timnas Hong Kong U-20 tak tinggal diam. Mereka berusaha mencetak gol balasan. Peluang pun didapat selang lima menit dari gol Timnas Indonesia U-20, namun tendangan Tang In Chim masih melenceng dari gawang Cahya Supriadi.

Timnas Indonesia U-20 yang sudah unggul pun tampak belum puas dan ingin terus memperlebar keunggulan. Tak ayal, serangan terus dibangun dan dilancarkan ke lini pertahanan tim tamu.

Pada menit ke-22, Garuda Nusantara sukses menambah keunggulan. Kali ini, gol tercipta lewat aksi ciamik Alfriyanto Nico. Sukses melewati halangan sejumlah pemain Hong Kong, Nico langsung melancarkan tendangan keras yang gagal dihalau Pong Cheuk Hei. Timnas Indonesia U-20 semakin unggul 2-0!

Unggul 2-0, Rabbani Tasnim dkk lebih percaya diri dan intens dalam melancarkan serangan ke gawang Timnas Hong Kong U-20. Sejumlah peluang emas pun didapat, salah satunya dilakukan Rabbani Tasnim. Sayang, bola hasil sundulannya masih bisa ditangkap oleh Pong Cheuk Hei.

Di menit akhir laga, Zanadin Fariz menambah keunggulan Timnas Indonesia U-20. Tendangan akuratnya membuat bola bersarang tepat ke gawang Timnas Hong Kong U-20. Timnas Indonesia U-20 pun menutup laga babak pertama dengan keunggulan 3-0.

Berikut Susunan Pemain Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Hong Kong U-20:

Timnas Indonesia U-20: Cahya Supriadi, Ahmad Rusadi, Barnabas Sobor, Zanadin Fariz, Arsa Ahmad, Achmad Maulana, Dony Tri Pamungkas, Dia Syayid, Alfriyanto Nico, Rabbani Tasnim Siddiq, Beri Santoso.

Pelatih: Shin Tae-yong

Timnas Hong Kong U-20: Pong Cheuk Hei; Ryan Lee, Xavier Chang, Law Cheuk Hei; Ellison Tsang, Tang In Chim (C), Sohgo Ichikawa, Osmond Chan, Lee Lok Him; Adriel Chan, Chen Ngo Hin

Pelatih: Cheung Kin Fung