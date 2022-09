HACKER Bjorka kembali beraksi, Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan kini menjadi korban akan dibahas dalam artikel ini. Mochamad Iriawan atau Iwan Bule menjadi korban pengungkapan data pribadi atau doxing oleh hacker Bjorka pada hari ini Selasa, (13/9/2022).

Seperti diketahui, Bjorka merupakan hacker yang tengah ‘naik daun’ setelah mengungkap data pribadi atau melakukan doxing kepada para pejabat Indonesia. Iwan Bule yang menjabat Ketua Umum PSSI dalam tiga tahun terakhir menjadi sasaran Bjorka.

Nama Iwan Bule sedang ramai diperbincangkan setelah menolak menggunakan Jakarta International Stadium (JIS) untuk pertandingan Timnas Indonesia kontra Curacao dalam ajang FIFA Matchday pada 27 September 2022.

Data pribadi dari Iwan Bule bocor dan dipublikasikan Bjorka lewat Telegram. Bjorka menjabarkan nomor handphone, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama ibu dan ayah, agama, status vaksin Covid-19, serta alamat sang Ketua Umum PSSI.

Melalui akun Twitter pribadinya, Bjorka menulis cuitan dengan menyebut akun resmi Iwan Bule. “Gm sir. how does it feel to be close friends with gambling bosses?” cuit Bjorka yang artinya “Selamat pagi tuan, bagaimana rasanya berteman dekat dengan bos judi?”.

Sampai dibuatnya artikel ini, belum diketahui bos judi yang disinggung Bjorka, apakah ada atau tidaknya hubungan dengan Ferdy Sambo. Asumsi tersebut diketahui muncul lantaran Iwan Bule sebelumnya pernah mengisi posisi penting di POLRI.

Pihak PSSI juga belum memberikan tanggapan usai bocornya data pribadi dari Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan atau Irwan Bule. Doxing sendiri merupakan tindakan yang mengungkap informasi atau identitas dari seseorang melalui online. Data-data yang terungkap biasanya merupakan, nama asli, alamat rumah, tempat bekerja, keuangan, nomor telepon, serta data pribadi lainnya dan disebarkan kepada publik tanpa izin dari si korban. Menarik menanti aksi lanjutan hacker Bjorka. Siapakah yang akan menjadi korban doxing berikutnya dari Bjorka?