ENGLISH Premier League (EPL) akan menggelar tujuh dari 10 pertandingan Liga Inggris 2022-2023 pekan ini. Tiga pertandingan yang ditunda adalah Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace (Sabtu, 17 September 2022), Manchester United vs Leeds United (Minggu, 18 September 2022), dan Chelsea vs Liverpool (Minggu, 18 September 2022).

Sebelumnya, seluruh pertandingan Liga Inggris pekan lalu ditunda. Ini merupakan bentuk penghormatan kepada Ratu Elizabeth II yang meninggal dunia pada Kamis 8 September 2022.

“Pertandingan Liga Inggris akan dilanjutkan akhir pekan ini setelah jeda musim sebagai tanda penghormatan setelah meninggalnya Yang Mulia Ratu Elizabeth II,” tulis pernyataan di laman resmi Liga Inggris, Senin (12/9/2022).

“Tujuh dari 10 pertandingan Liga Inggris akhir pekan ini akan dimainkan. Sebanyak tiga pertandingan ditunda karena peristiwa seputar pemakaman Ratu,” lanjutnya.

Adapun ditundanya tiga pertanidngan ini, merupakan hasil diskusi pihak EPL dengan klub, polisi, Kelompok Penasihat Keselamatan setempat dan otoritas terkait lainnya. Tanggal baru untuk pertandingan yang ditunda, akan diumumkan pada waktunya.

Penundaan ini tentu kurang ideal untuk tim-tim besar, seperti Man United, Chelsea, dan Liverpool. Sebab, jadwal ketiga tim itu akan makin padat yang mungkin akan mempengaruhi performa masing-masing.

Sementara itu, ada beberapa pertandingan yang waktu sepak mulanya akan berubah. Berikut jadwal pertandingan akhir pekan ini berdasarkan waktu setempat: Sabtu, 17 September 2022 02.00 WIB Aston Villa vs Southampton 02.00 WIB Nottingham Forest vs Fulham 18.30 WIB Wolverhampton Wanderers vs Manchester City 21.00 WIB Newcastle United vs AFC Bournemouth 23.30 WIB Tottenham Hotspur vs Leicester City Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace Ditunda Minggu, 18 September 2022 18.00 WIB Brentford vs Arsenal 20.15 WIB Everton vs West Ham United Chelsea vs Liverpool Ditunda Manchester United vs Leeds Ditunda