JADWAL kualifikasi Piala Asia U-20 2023 hari ini, Senin (12/9/2022), akan dibahas Okezone. Sebagaimana diketahui, sebanyak delapan pertandingan dari Grup A hingga D akan berlangsung pada hari ini.

Mari mulai dari Grup A yang menyajikan pertandingan Uzbekistan vs Myanmar dan Maldives vs Arab Saudi. Perlu diketahui, pertandingan ini akan berlangsung di Arab Saudi.

Menilik kekuatan setiap tim, Uzbekistan diprediksi bisa memenangkan pertandingan kontra Myanmar. Sementara itu, sebagai tuan rumah, Arab Saudi pun diunggulkan.

Selanjutnya, Grup B mempertemukan Bhutan vs Bangladesh dan Nepal vs Qatar. Kedua pertandingan itu akan berlangsung di Bahrain yang menjadi tuan rumah Grup B.

Pertandingan Bhutan dan Bangladesh diprediksi akan ditentukan oleh hal-hal kecil. Lalu, Qatar seharusnya mampu mengalahkan Nepal.

Adapun di Grup C, ada pertandingan Guam vs Palestina dan Laos vs Jepang. Sekadar informasi, Laos merupakan tuan rumah Grup C.

Untuk pertandingan pertama, Palestina diyakini mampu merebut poin penuh dari Guam. Lalu, Laos dinilai butuh keajaiban untuk menang atas Jepang. Akan tetapi, Laos mungkin juga menang karena level semua tim di kompetisi kelompok umur biasanya tidak jauh berbeda.

Beralih ke Grup D, ada pertandingan Kepulauan Mariana Utara vs Suriah dan Turkmenistan vs Yordania. Untuk Grup D, Yordania merupakan tuan rumahnya.

Kembali ke pertandingan, Kepulauan Mariana Utara diyakini akan menjadi bulan-bulanan Suriah yang di atas kertas lebih unggul. Sementara itu, Yordania seharusnya bisa menang atas Turkmenistan meski sang lawan baru saja menang 7-0 atas Kepulauan Mariana Utara. Berikut jadwal kualifikasi Piala Asia U-20 2023 hari ini: Grup A Uzbekistan vs Myanmar di Prince Saud bin Jalawi Stadium, Khobar, pukul 18.15 WIB Maldives vs Arab Saudi di Prince Saud bin Jalawi Stadium, Khobar, pukul 21.30 WIB Grup B Bhutan vs Bangladesh di Al Muharraq Stadium, Arad, pukul 18.00 WIB Nepal vs Qatar di Al Muharraq Stadium, Arad, pukul 21.00 WIB Grup C Guam vs Palestina di New Laos Stadium, Vientiane, pukul 16.00 WIB Laos vs Jepang di New Laos Stadium, Vientiane, pukul 19.00 WIB Grup D Kepulauan Mariana Utara vs Suriah di Petra Stadium, Amman, pukul 16.30 WIB Turkmenistan vs Yordania di Petra Stadium, Amman, pukul 21.00 WIB.