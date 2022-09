HASIL Ludogorets Razgrad vs AS Roma di matchday pertama Grup C Liga Eropa 2022-2023 sudah diketahui. Bermain 90 menit di Huvepharma Arena, Jumat (9/9/2022) dini hari WIB, Giallorossi –julukan AS Roma– tumbang 1-2 dari Ludogorets Razgrad.

Kekalahan ini membuat AS Roma duduk di posisi tiga Grup C Liga Eropa 2022-2023 dengan nol poin. Posisi satu dan dua Grup C ditempati Real Betis dan Ludogorets yang sama-sama mengoleksi tiga angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

AS Roma langsung mengambil inisiatif menyerang sejak pertandingan dimulai. Mereka bermain dalam tempo cepat dan menerapkan pressing tinggi.

Hasilnya, saat laga baru berjalan dua menit, pasukan Jose Mourinho nyaris membuka papan skor lewat Bryan Cristante. Namun, tandukannya yang menyambut sepak pojok Lorenzo Pellegrini masih menyamping di sisi kiri gawang.

Sepuluh menit berselang, gantian Lorenzo Pellegrini yang mengancam gawang Ludogorets. Akan tetapi, tendangan jarak jauhnya yang mengarah ke pojok kiri atas gawang bisa ditepis h Sergio Padt.

Setelah itu, pertandingan berjalan cukup alot. AS Roma kesulitan menemukan celah dipertahanan tim tuan rumah, sedangkan Ludogorets berusaha melawan lewat serangan balik.

Setengah jam laga bergulir, Lorenzo Pellegrini kembali mendapat peluang emas untuk memecah kebuntuan. Sayangnya, tendangan bebas melengkung yang dilesatkan Lorenzo Pellegrini masih melambung tipis di atas mistar gawang.

Lima menit kemudian, Gianluca Mancini hampir membawa Giallorossi unggul. Akan tetapi, tandukannya yang menyambut sepak pojok Pellegrini malah membentur tiang gawang sebelah kanan.

Di menit-menit akhir babak pertama, serangan AS Roma membuahkan beberapa peluang yang didapat Paulo Dybala. Namun, penyelesaian akhirnya buruk sehingga skor kacamata masih tetap bertahan saat turun minum.

Babak Kedua Memasuki babak kedua, AS Roma langsung menggebrak pertahanan Ludogorets sejak menit pertama. Mereka hampir mencetak gol pembuka jika sepakan jarak jauh Pellegrini tak melambung tipis di atas mistar gawang. Empat menit babak kedua berlangsung, Ludogorets membalas serangan tim tamu lewat Bernard Tekpetey. Namun, sepakan melengkungnya masih menyamping di sisi kiri gwang. Tak lama kemudian, Paulo Dybala mendapat dua peluang berbahaya pada menit 51. Sayangnya, sepakan placing kaki kirinya bisa ditepis oleh Padt. Tujuh menit berselang, Ludogorets kembali mengancam gawang Giallorossi lewat Jakub Piotrowski. Akan tetapi, Mile Svilar dengan sigap menepis tendangannya yang mengarah ke sisi kanan gawang. Setelah itu, kedua tim terlibat jual beli serangan. Mereka sama-sama ngotot mencari gol pembuka dalam tempo permainan yang cukup cepat. Terus menekan, akhirnya Ludogorets yang berhasil memecah kebuntuan pada menit 72. Adalah Cauly Souza yang menjadi pencetak gol lewat tendangan kaki kirinya yang mengarah ke pojok kanan bawah gawang. Roma pun tertinggal 0-1. Tak menyerah begitu saja, Giallorossi memberikan perlawanan pada tim tuan rumah dan akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada menit 86 lewat Eldor Shomurodov. Striker asal Uzbekistasn itu mencetak gol dengan tandukannya yang menyambut umpan manis Pellegrini. Sial bagi Roma, kedudukan 1-1 itu hanya bertahan dua menit saja. Sebab, pada menit 88, Ludogorets kembali memimpin lewat sepakan keras Nonato dari sisi kanan kotak penalti yang tak mampu dihalau h Svilar. Gol itu pun menjadi gol penutup pada laga ini. AS Roma dipermalukan Ludogorets pada laga pembuka Liga Eropa 2022-2023 dengan skor tipis 1-2. Berikut susunan pemain Ludogorets vs AS Roma: LUDOGORETS (4-5-1): S. Padt; Cicinho, A. Nedvalkov, O. Verdon, A. Witry; Show, J. Piotrowski, K. Despodov, Cauly, B. Tekpetey; Thiago. Cadangan: S. Delev, M. Tissera, D. Gruper, D. Hristov, G. Terziev, Rick, Nonato, I. Yordanov, I. Plastun, P. Georgiev, S. Sluga, T. Dimitrov. AS ROMA (3-5-2): M. Svilar; Ibanez, C. Smalling, G. Mancini; N. Zalewski, L. Pellegrini, N. Matic, B. Cristante, Z. Celik; P. Dybala, A. Belotti. Cadangan: E. Shomurodov, P. Boer, E. Bove, M. Camara, L. Spinazzola, F. Tripi, M. Vina, C. Volpato, Rui Patricio.