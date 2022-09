SEBANYAK 9 anak emas kesayangan Thomas Tuchel saat di Chelsea akan dibahas dalam artikel ini. Pelatih asal Jerman itu baru saja menanggalkan jabatannya di Stamford Bridge, dengan Graham Potter mengambil alih kursi kepelatihan.

The Blues –julukan Chelsea– telah resmi memecat Thomas Tuchel dari kursi kepelatihan Chelsea. Ada banyak alasan mengapa Tuchel harus didepak dari panggung Chelsea, salah satunya karena rentetan hasil yang kurang memuaskan.

Terlepas dari hal itu, selama Tuchel berada di Chelsea ada beberapa pemain yang dianggap sebagai pemain kesayangan. Berikut 9 anak emas kesayangan Thomas Tuchel saat di Chelsea.

Berikut 9 Anak Emas Kesayangan Thomas Tuchel saat di Chelsea

9. Antonio Rudiger

Di tangan Thomas Tuchel, Antonio Rudiger mengalami peningkatan performa luar biasa. Rudiger sebelumnya tak pernah menjadi andalan bagi Frank Lampard, namun kehadirannya menjadi sangat penting semenjak Thomas Tuchel hadir hingga menjadi kunci juara Liga Champions 2020-2021.

8. Andreas Christensen

Karier Christensen mengalami peningkatan semenjak Thomas Tuchel menjabat. Bek asal Denmark ini mampu bermain secara reguler dan berhasil membayar kepercayaan Tuchel dengan performa yang apik.

7. Thiago Silva

Thomas Tuchel dan Thiago Silva sebelumnya pernah bekerja sama denga baik di PSG. Saat bertemu kembali di Chelsea, keduanya berhasil membangun hubungan yang baik dan Silva dijadikan sebagai pemain utama di lini belakang.

6. Mason Mount





Mount pernah dianggap sebagai anak emas Frank Lampard. Namun, pada era Tuchel ia berhasil membuktikan dirinya memang patut diandalkan. Dia memiliki fleksibilitas yang luar biasa dan bisa diandalkan di berbagai posisi.

Karena kemampuannya inilah yang membuat Tuchel menjadikan Mount sebagai salah satu pemain yang tak tersentuh dalam susunan line-up Chelsea.

5. Jorginho





Di awal musim Liga Inggris 2020-2021, Jorginho seperti kehilangan posisi di tim utama Chelsea. Kedatangan Tuchel rupanya memutarbalikkan semuanya. Pemain asal Italia ini kemudian menjadi sosok yang penting karena memiliki kemampuan melepas umpan yang baik. Jorginho kerap dijadikan andalan Tuchel untuk menyusun serangan balik.

4. Timo Werner





Meski di era Tuchel ia belum bisa tampil sesuai harapan, namun permainannya terbilang cukup meningkat dibandingkan era Lampard. Timo Werner bahkan dijadikan sebagai pemain andalan di lini depan.

3. Kai Havertz





Kai Havertz memiliki kemampuan yang bisa diandalkan dalam berbagai situasi. Sayangnya di era Frank Lampard, penyerang asal Jerman ini jarang dilirik dan terkadang Havertz dimainkan di posisi gelandang.

Sebaliknya, saat Thomas Tuchel masuk ke Chelsea, Havertz lebih banyak mendapat kesempatan. Kualitasnya pun terlihat kala membantu The Blues memenangkan Liga Champions 2020-2021 dengan mencetak gol di partai final kontra Manchester City.

2. Edouard Mendy





Penjaga gawang yang satu ini sempat disebut sebagai pemain yang tidak tersentuh di skuad Chelsea. Tuchel memang pernah menunjuk Kepa untuk bermain, namun Mendy tetap menjadi pilihan utama pelatih asal Jerman ini.

Pilihan Tuchel memang tak asal-asalan, Mendy mampu menunjukkan performa yang baik hingga meraih pujian atas aksinya saat leg kedua semifinal Liga Champions. Tak hanya itu, selama musim 2020-2021 Mendy mengkoleksi 16 nirbobol dari 28 laga yang dimainkan pada Liga Inggris.

1. N’Golo Kante





Thomas Tuchel sudah cukup lama mengetahui bakat yang dimiliki Kante. Saat Tuchel masih di PSG, ia bahkan sempat ingin memboyong Kante. Namun pada akhirnya, keduanya baru bisa bekerja sama di Chelsea.

Selama Tuchel mengarsiteki The Blues, Kante menjadi salah satu pemain andalannya. Kante pun mampu menunjukkan performa permainan yang apik. Ia bahkan mendapat penghargaan Man of the Match pada dua laga melawan Real Madrid di semifinal Liga Champions 2020-2021.

Itulah informasi mengenai 9 anak emas kesayangan Thomas Tuchel saat di Chelsea. Siapa andalanmu?