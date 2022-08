SEBANYAK 3 fakta hasil drawing Piala AFF 2022 akan dibahas dalam artikel ini. Selasa (30/8/2022) siang WIB, AFF menyelenggarakan drawing Piala AFF 2022.

Hasilnya, Grup A Piala AFF 2022 berisikan Thailand, Filipina, Timnas Indonesia, Kamboja dan pemenang kualifikasi yakni Brunei atau Timor Leste. Sementara itu, Grup B Piala AFF 2022 ditempati Vietnam, Malaysia, Singapura, Myanmar dan Laos.

Kelar drawing Piala AFF 2022, sejumlah fakta pun tersaji. Lantas, apa saja fakta yang dimaksud?

Berikut 3 fakta hasil drawing Piala AFF 2022:

3. Hampir Mirip Edisi 2018

(Timnas Vietnam dan Malaysia kembali bertemu di Piala AFF 2022)

Hasil drawing Piala AFF 2022 hampir mirip edisi 2018. Saat itu, Grup A berisikan Vietnam, Malaysia, Myanmar, Kamboja dan Laos. Sementara itu, Grup B ditempati Thailand, Filipina, Indonesia, Singapura dan Timor Leste.

Jika Singapura ditukar dengan Kamboja, plus Timor Leste lolos dari babak kualifikasi, hasil drawing Piala AFF 2022 sama persis dengan edisi 2018.

2. Timnas Indonesia Jamu Thailand

Format Piala AFF 2022 sama seperti edisi 2018. Nantinya masing-masing tim melakoni empat laga, dengan perincian dua laga kandang dan tandang.

Timnas Indonesia sedikit diuntungkan dengan penempatan pot 3 saat drawing. Dengan begitu, Timnas Indonesia akan bermain di kandang sendiri saat bersua Thailand. Hal itu otomatis memperbesar peluang Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2022 lewat jalur juara grup.

1. Potensi Duel Keras di Semifinal





(Duel Timnas Indonesia vs Malaysia bisa tersaji di semifinal :Piala AFF 2022)

Duel keras di semifinal Piala AFF 2022 berpotensi tercipta. Duel bisa mempertemukan Timnas Indonesia vs Vietnam dan Malaysia vs Thailand, atau Timnas Indonesia vs Malaysia dan Thailand vs Vietnam.

Entah mana skenario yang tercipta, duel ini bakal menciptakan laga menarik. Sekadar diketahui, empat tim di atas merupakan tim terkuat di Asia Tenggara saat ini.

Terbukti, Timnas Indonesia, Thailand, Vietnam dan Malaysia menjadi empat wakil Asia Tenggara yang lolos ke Piala Asia 2023. Sekarang menarik menanti jalannya laga-laga di Piala AFF 2022 yang berlangsung pada 23 Desember 2022 hingga 15 Januari 2023.