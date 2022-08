THOMAS Doll dibuat terpukau dukungan luar biasa The Jakmania di laga Arema FC vs Persija Jakarta. Kemenangan yang ditentukan oleh gol tunggal Michael Krmencik tersebut tak cuma dirayakan para pemain Persija Jakarta, melainkan juga The Jakmania yang rela menempuh ratusan kilometer ke Malang, Jawa Timur.

Ketua Umum Jakmania, Dicky Soemarno, mengklaim bahwa ada lebih dari 8.000 The Jakmania yang hadir di Malang. Ini juga menjadi ajang reunian bagi kedua suporter yang sudah tidak pernah berjumpa selama dua tahun terakhir akibat pandemi.

"Jakmania ke Malang seperti rumah kedua bagi kami, kembali ke Malang selalu menyenangkan bagi kami Ini pertemuan besar bagi kedua suporter karena sudah dua tahun kita tidak ketemu karena pandemi. Dan di musim ini teman - teman Jakmania melepas rindu pada saudara saudara Aremania," ucap Dicky Soemarno, pada Minggu malam (28/8/2022).

Sementara itu, Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll pun dibuat terkejut dengan dukungan kurang lebih 8.000 suporter yang datang dari Jakarta ke Malang. Menurutnya, ini sesuatu hal yang luar biasa dan itu akhirnya terbayar tuntas

"Saya berterima kasih 8.000 suporter yang hadir disini, saya dengar mereka menempuh perjalanan cukup jauh dengan bus, dan mobil, itu sangat berarti bagi saya bagi tim ini. Saya bayar tuntas dengan kemenangan ini. Saya sangat bangga dengan kemenangan ini," kata Thomas Doll.

Setelah kemenangan melawan Arema FC, ia berujar bakal beristirahat dengan tenang di hotel sambil mempersiapkan laga selanjutnya, melawan Bhayangkara FC pada Sabtu (3/9/2022) di kandang sendiri.

"Kita melakukan perjalanan jauh dengan pesawat dan bus, lalu kita berdiam diri lama di hotel menunggu waktu pertandingan, tapi semua itu terbayar dengan kemenangan ini," ungkap dia.

Sedangkan pemain belakang Persija Jakarta Ilham Rio Fahmi mengungkapkan dukungan luar biasa dari Jakmania membuat timnya merasa tak sendirian di sini. Bahkan berkat dukungan itu kata Rio, ia bermain lebih dari 100 persen di laga yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang ini. Â "Kemenangan ini saya persembahkan kepada tim Persija Jakarta, dan tentunya Jakmania yang telah mendukung kami, dan buat orang-orang yang telah mensupport kami di belakang," pungkasnya. Persija Jakarta meraih kemenangan tipis melalui gol yang diciptakan oleh Michael Krmencik menit 45 di babak pertama. Gol itu memanfaatkan umpan jauh dari Ondrej Kudela yang berhasil diselesaikan pemain asal Republik Ceko ini. Berkat kemenangan ini, Persija Jakarta naik ke posisi lima klasemen sementara Liga 1 musim 2022 - 2023. Macan Kemayoran meraih 13 poin dari tujuh pertandingan yang dijalaninya, dengan empat kemenangan, dua kali hasil imbang, dan satu kali kekalahan. Sementara bagi Arema FC berada di posisi 9 klasemen sementara liga dengan torehan tiga kemenangan, satu kali hasil imbang, dan tiga kali kekalahan, dengan total 7 pertandingan yang dimainkan.