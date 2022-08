SALAH satu bintang Timnas Indonesia, Witan Sulaeman tampil apik bersama klubnya, AS Trencin di Piala Slovakia 2022-2023. Witan Sulaeman berhasil sumbang 2 gol dan 1 assist untuk mengantarkan AS Trencin pesta gol 14-0 atas FC Slovan Hlohevec di laga yang berlangsung, Rabu 24 Agustus 2022 malam WIB.

Ya, seperti diketahui sebelumnya, pertandingan antara AS Trencin vs FC Slovan Hlohovec berlangsung di Futbalovy Stadion Hlohovec, Slovakia, pada Rabu malam WIB. AS Trencin tampil perkasa pada laga itu, sehingga mampu melumat lawannya dengan hujan gol.

Dengan kemenangan telak di ronde kedua Piala Slovakia 2022-2023 itu, AS Trencin berhak lolos ke ronde ketiga. Adapun, Witan Sulaeman menjadi salah satu pemain yang berjasa atas kemenangan timnya itu.

Pasalnya, penyerang sayap Timnas Indonesia tersebut berhasil menyumbangkan dua gol yang ciamik. Gol pertama Witan Sulaeman dicetak pada menit ke-10.

Selang beberapa menit kemudian, Witan Sulaeman terus menampilkan permainan apiknya. Alhasil, eks pemain FK Senica itu mampu mencetak brace di menit ke-31.Â

Bukan hanya sekedar mencatatkan namanya di papan skor, namun Witan Sulaeman juga memberikan satu assist bagi rekannya. Pada laga ini juga, Witan menjadi pertama kalinya mencetak gol untuk klub barunya itu. Sekadar informasi, Witan Sulaeman resmi diumumkan berseragam AS Trencin pada 9 Agustus 2022 lalu. Pemain berusia 20 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi dua tahun di AS Trencin.