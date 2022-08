JADWAL drawing Liga Champions 2022-2023 sudah dirilis. Rencananya, drawing akan dilangsungkan di Istanbul, Turki pada Kamis, 25 Agustus 2022 pukul 23.00 WIB.

Seperti biasa, Liga Champions 2022-2023 akan diikuti 32 klub. Sejauh ini, sudah ada 29 klub yang dipastkan ambil bagian di kompetisi antarklub Eropa paling prestisius tersebut.

(Real Madrid juara Liga Champions 2021-2022)

Tiga klub terbaru yang memastikan tempat di fase grup Liga Champions 2022-2023 adalah Benfica, Viktoria Plzen dan Maccabi Haifa yang lolos dari babak playoff. Dini hari nanti, bakal ditemukan tiga tim yang melengkapi 32 klub kontestan Liga Champions 2022-2023.

Sebanyak enam tim berebut tiga slot tersisa. Mereka ialah Bodo/Glimt vs Dinamo Zagreb, Copenhagen vs Trabzonspor dan Glasgow Rangers vs PSV Eindhoven.

Setelah 32 tim ditemukan, Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) akan membagi 32 tim ke dalam empat pot, yang mana masing-masing potnya berisikan delapan klub. Pot 1 berisikan juara Liga Champions dan Liga Eropa musim lalu, plus kampiun enam kompetisi domestik teratas Eropa.

Mereka ialah Real Madrid (juara Liga Champions dan Liga Spanyol), Eintracht Frankfurt (Liga Eropa), Manchester City (Liga Inggris), AC Milan (Liga Italia), Bayern Munich (Liga Jerman), PSG (Liga Prancis), FC Porto (Portugal) dan Ajax Amsterdam (Liga Belanda).

Sementara itu, penghuni pot 2 hingga 4 diurutkan berdasarkan performa masing-masing klub di kompetisi antarklub Eropa dalam lima musim terakhir. Karena itu, pot 2 dihuni tim-tim mapan.

Malahan bisa dibilang, pot 2 berisikan tim-tim yang lebih kuat ketimbang pot 1. Mereka ialah Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus, Atletico Madrid, Sevilla, RB Leipzig dan Tottenham Hotspur. (Real Madrid bisa satu grup dengan Liverpool di Liga Champions 2022-2023) Berhubung Real Madrid dan Liverpool berbeda pot, kedua tim berpotensi tergabung di grup yang sama. Sekadar diketahui, Real Madrid dan Liverpool bertemu di final Liga Champions musim lalu. Tentu sangat unik jika kedua tim kembali bertemu musim ini di babak-babak awal, yakni fase grup. Sekarang menarik menanti hasil drawing fase grup Liga Champions 2022-2023. Berikut jadwal drawing Liga Champions 2022-2023: Kamis, 25 Agustus 2022 pukul 23.00 WIB Berikut pembagian pot drawing Liga Champions 2022-2023: Pot 1 Real Madrid CC: 124.000 Eintracht Frankfurt CC: 61.000 Manchester City CC: 134.000 AC Milan CC: 38.000 Bayern Munich CC: 138.000 Paris Saint-Germain CC: 112.000 FC Porto CC: 80.000 Ajax Amsterdam CC: 82.500 Pot 2 Liverpool CC: 134.000 Chelsea CC: 123.000 Barcelona CC: 114.000 Juventus CC: 107.000 Atletico Madrid CC: 105.000 Sevilla CC: 91.000 RB Leipzig CC: 83.000 Tottenham Hotspur CC: 83.000 Pot 3 Borussia Dortmund CC: 78.000 Red Bull Salzburg CC: 71.000 Shakhtar Donetsk CC: 71.000 Inter Milan CC: 67.000 Napoli CC: 66.000 Sporting CP CC: 55.500 Bayer Leverkusen CC: 53.000 Benfica Pot 4 Glasgos Rangers/PSV Dinamo Zagreb/Bodo Glimt Club Brugge Glasgow Celtic Marseille Copenhagen/Trabzonspor Viktoria Plzen Maccabi Haifa