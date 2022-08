BELUM dipastikan lolos, Timnas Indonesia U-16 sudah ditargetkan tembus 5 besar Piala Asia U-17 2023. Ya, usai juara Piala AFF U-16 2022, ekspetasi masyarakat terhadap kiprah Timnas Indonesia U-16 terus meningkat.

Bahkan, Federasi Sepakbola Indonesia (PSSI) melalui Ketua Umum (Ketum) Mochamad Iriawan sudah memberikan target kpeada Garuda Asia. Adapun target Timnas Indonesia U-16 di Piala Asia U-17 2023 mendatang adalah tembus 5 besar Piala Asia U-17 2023.

โ€œNanti kan ada Piala Asia, kita harapkan, minimal saya ingin (Timnas Indonesia U-16), bisa masuk 5 besar,โ€ ucap Mochamad Iriawan di Jakarta, Rabu (17/8/2022).

"Oleh karena itu, kami akan adakan training center, baik di dalam maupun di luar negeri," lanjut pria yang akrab disapa Iwan Bule itu.

Sejatinya, peserta yang bertanding di Piala Asia U-17 2023 sendiri belum ditentukan. Sebab, tim-tim di Asia harus melewati babak kualifikasi terlebih dulu.

Adapun mengenai Kualifikasi Piala Asia U-17 2023, baru dihelat mulai 1-9 Oktober 2022 mendatang. Sekadar informasi, Timnas Indonesia U-16 berada di Grup B, bersama empat negara lainnya.

Lawan Timnas Indonesia U-16 di babak kualifikasi itu adalah Malaysia, Palestina, Guam, dan Uni Emirat Arab. Tim besutan Bima Sakti mendapat keuntungan, karena dipercaya sebagai tuan rumah Grup B Kualifikasi Piala Asia U-17 2023.

Nantinya, hanya ada 15 tim yang berhak lolos ke Piala Asia U-17 2023 melalui jalur kualifkasi. Dari 15 tim, 10 tim yang berhasil juara dari Grup A-J, berhak lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2023.

Sementara lima lainnya, diambil dari runner up terbaik dari Grup A-J. Untuk diketahui kembali, runner up terbaik sendiri dihitung dari mini klasemen, di luar Grup A-J. Dari situ, lima tim teratas yang jadi runner up berhak melenggang ke putaran final Piala Asia U-17 2023.

Piala Asia U-17 2023 sendiri bakal diikuti 16 peserta, yang dibagi ke dalam empat grup. Nantinya juara dan runner up dari tiap grup berhak lolos ke perempatfinal (fase gugur). Adapun target Ketum PSSI di lima besar, bisa diasumsikan pada babak perempatfinal, yang terdiri dari delapan tim terbaik di benua Asia.