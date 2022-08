5 idol K-pop yang gemar bermain sepakbola menarik untuk dibahas. Apalagi, salah satu idol K-pop ini diketahui merupakan anak dari eks pemain Tim Nasional (Timnas) Korea Selatan (Korsel).

Ya, sepakbola jadi salah satu olahraga yang sangat disukai publik dunia, tak terkecuali para idol K-pop. Banyak dari mereka yang menggemari sepakbola.

Bahkan di tengah padatnya aktivitas manggung dan syuting, para idol K-pop ini masih sempat bermain sepakbola. Ada juga idol K-pop yang sampai tergabung bersama klub FC Men, ikut ajang Asian Dream Cup, dan lain-lain.

Siapa saja ya mereka? Simak 5 idol K-pop yang gemar bermain sepak bola berikut ini.

5 Idol K-Pop yang Gemar Bermain Sepak Bola

5. Xiumin EXO

Pemilik nama asli Kim Min-seok ini juga memiliki kegemaran dengan sepakbola. Dia pernah mengikuti ajang Asian Dream Cup 2013. Tak hanya itu, Xiumin juga pernah mengikuti ajang Idol Star Athletics Championship.

4. Woohyun Infinite

Boy grup dengan tembang Be Mine ini juga menyumbang daftar idol yang gemar main bola. Salah satu personelnya, yaitu Woohyun, merupakan salah satu anggota FC Men. Bahkan, ia pernah ikut bertanding melawan Indonesia pada 2016.

Kegemarannya ini diperkuat dari statement sang leader, Sunggyu. Menurut Sunggyu, ketika Woohyun memiliki waktu luang ia akan bermain sepakbola.

Jung Taek-woon atau yang lebih dikenal dengan nama Leo merupakan anggota boy grup VIXX. Sebelum debut bersama VIXX, Leo rupanya seorang pemain sepakbola.

Leo tergabung bersama Timnas Korea Selatan Junior pada 2004-2007. Meski saat ini ia banting setir menjadi seorang idol, hobinya dengan sepakbola masih tetap ditekuni. Contohnya saat dirinya bermain dalam ajang Idol Star Athletics Championships.

2. Doojoon Highlight





Lalu, ada leader grup Highlight yang juga menggemari sepakbola, yakni Doojoon. Ia tergabung bersama FC Men. Bukan itu, Doojoon juga berpartisipasi dalam Idol Star Athletics Championships. Ia juga kerap membagikan seputar sepakbola di Instagram miliknya.

1. Choi Min-ho Shinee





Sudah bukan rahasia lagi kalah salah satu anggota boy grup Shinee, Choi Min-ho, memiliki kegemaran terhadap olahraga. Salah satunya sepakbola.

Min-ho adalah anak dari mantan pemain Timnas Korea Selatan di era 80-an, Choi Yun-kyum. Min ho pernah menuturkan, andai ayahnya tidak melarang, mungkin kini ia menjadi pemain sepakbola profesional. Kegemarannya pada sepakbola ditunjukkan pada 2013 saat mengikuti Asian Dream Cup.

Di sana, Min-ho bermain dengan Park Ji-sung dan Xiumin. Tak hanya itu, Min-ho juga mengikuti berbagai acara olahraga, seperti Our Neighborhood Sports dan Please Take Cara of My Refrigerator dalam episode Piala Dunia.

Itulah 5 idol K-Pop yang gemar bermain sepakbola. Ada idolmu tidak?