PENYEBAB Cristiano Ronaldo meninggalkan Old Trafford saat laga Manchester United vs Rayo Vallecano masih berlangsung akan dibahas dalam artikel ini. Sekadar diketahui, Cristiano Ronaldo untuk pertama kalinya turun bersama Manchester United di jelang bergulirnya musim 2022-2023.

Ia turun 45 menit saat Manchester United bermain 1-1 kontra Rayo Vallecano di laga uji coba yang berlangsung di Stadion Old Trafford, Minggu 31 Juli 2022 malam WIB. Namun, ada yang menyita perhatian di laga tersebut.

Menurut laporan ESPN FC, Cristiano Ronaldo meninggalkan Old Trafford ketika laga Manchester United vs Rayo Vallecano masih berlangsung. Hal itu pun menimbulkan spekulasi bahwa isu Cristiano Ronaldo angkat kaki dari Old Trafford kembali menguat.

Namun, akun Twitter @UnitedStandMUFC meluruskan semuanya. Mereka mengatakan bukan hanya Cristiano Ronaldo yang meninggalkan Old Trafford.

Ada beberapa pemain Manchester United lain yang melakukan hal serupa, yakni Bruno Fernandes, David de Gea, Diogo Dalot dan Anthony Martial. Mereka meninggalkan stadion lebih dulu untuk menghindari kemacetan yang diprediksi tercipta kelar pertandingan.

“Cristiano Ronaldo dan pemain Manchester United lainnya yang duduk di Box Direktur, meninggalkan pertandingan lebih awal. Menurut laporan, mereka meninggalkan stadion lebih cepat untuk menghindari kemacetan dan kerumunan,” tulis laporan @UnitedStandMUFC.

“Pemain-pemain Manchester United yang berada di Box Direktur adalah Bruno Fernandes, David de Gea, Diogo Dalot dan Anthony Martial. Mereka semua meninggalkan stadion pada menit 75,” lanjut laporan tersebut. Kelar pertandingan, Cristiano Ronaldo mengungkap kesan-kesannya untuk pertama kali membela Manchester United musim ini. Ia mengaku senang bisa kembali berseragam Manchester United. "Senang bisa kembali," ucap Ronaldo, dikutip dari Twitter-nya, @cristiano, Senin (1/8/2022). Selanjutnya, Manchester United akan menjamu Brighton & Hove Albion di pekan perdana Liga Inggris 2022-2023, Minggu 7 Agustus 2022 malam WIB. Menarik menanti akankah Cristiano Ronaldo ambil bagian atau tidak di laga tersebut.