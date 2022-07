5 pemain Timnas Indonesia yang paling menonjol versi AFC akan dibahas di artikel ini. Para pemain berikut mendapat julukan tersendiri dari AFC.

Pada ulang tahun yang ke-90, PSSI mendapat ucapan selamat ulang tahun khusus dari Federasi Sepak Bola (AFC) melalui akun sosial medianya. Dalam laman website resminya, AFC merilis sebuah artikel yang menuliskan pemain Timnas Indonesia yang paling menonjol.

Artikel berjudul “Great Garuda: The players who have helped shape Indonesian football” merangkum nama pemain Timnas Indonesia terbaik. Kira-kira siapa saja yang masuk daftar?

Berikut adalah 5 pemain Timnas Indonesia yang paling menonjol versi AFC yang dilansir dari laman resmi milik AFC.

5. Ponaryo Astaman





Tahun 2004 lalu menjadi kenangan membekas bagi Ponaryo Astaman. Sebab ia berhasil menembakan tendangan jarak jauh ke gawang Qatar di ajang Piala Asia dan berakhir dengan kemenangan 2-1.

Ponaryo Astaman berhasil meraih kesuksesan besar di Sriwijaya dengan berhasil merebut Piala Indonesia 2010. AFC menyematkan julukan “The Milestone Man” pada pria asal Balikpapan ini.

4. Boaz Solossa





Boaz Solossa, merupakan salah satu pemain kesayangan Persipura Jayapura, telah menghabiskan hampir seluruh kariernya di tim Papua tersebut dan merupakan pencetak gol terbaik dalam sejarah dengan lebih dari 200 gol.

Lahir di Papua, Boaz telah mencetak gol untuk klub negara asalnya sejak 2004. Waktu paling suksesnya adalah antara 2008 dan 2013 ketika Persipura memenangkan tiga gelar liga dan menjadi pencetak gol terbanyak. Boaz mendapat julukan “The One-Club Icon” dari AFC.

3. Firman Utina

Sepertinya julukan “The Trophy Collector” dari AFC sangat cocok untuk Firman Utina. Pasalnya sebagai pemain paling hebat di Piala AFF 2010, Firman Utina telah memenangkan trofi di empat klub berbeda selama kariernya yang panjang dan luar biasa. Gelandang bertahan itu meraih gelar Top Flight League pertama di Sriwijaya pada 2012 setelah menjuarai Piala Indonesia secara beruntun pada pertengahan 2000-an. Dalam dua tahun di Persib Bandung, Firman membantu memenangkan gelar liga pertama raksasa Indonesia dalam hampir 20 tahun. 2. Kurniawan Dwi Yulianto

Kurniawan Dwi Yulianto dijuluki sebagai penyerang terbaik Garuda Merah putih. Sebelumnya ia sempat menarik perhatian Sampdoria, tim Liga Italia tapi sayangnya gagal. Akhirnya Kurniawan pindah ke Swiss FC Luzern dan memperkuat klub tersebut. Ia mencetak gol untuk pertama kalinya sebagai orang Indonesia di UEFA Intertoto Cup. Setelah kembali ke Indonesia, Kurniawan melanjutkan kareir sepak bolanya dengan berpindah-pindah kesebelasan. Klub yang pernah ia bela antara lain PSM Makassar, Pelita Jaya dan Persebaya Surabaya. Dari AFC, Kurniawan Dwi Yulianto mendapat gelar “The Teenage Prodigy”. 1. Bambang Pamungkas

Pada laman resmi AFC, Bambang Pamungkas mendapat gelar “The Legend” hal ini tentu dengan alasan yang jelas. Bambang Pamungkas sebagai mantan striker memperoleh caps terbanyak dan peraih terbanyak kedua sebagai pencetak gol di Tanah Air. Dalam 20 tahun kariernya di dunia sepak bola, Bambang Pamungkas telah mencetak sebanyak 200 gol. Demikian 5 pemain Timnas Indonesia yang paling menonjol versi AFC. Terima kasih.