MEDIA Vietnam, The Thao 247, menyindir gugatan PSSI ke AFF soal dugaan sepakbola gajah di laga Timnas Vietnam U-19 vs Timnas Thailand U-19. The Thao 247 menyebut, jika ingin maju, sepakbola Indonesia dalam hal ini khususnya Timnas Indonesia U-19 harus mengandalkan kemampuan sendiri dan tidak bergantung hasil tim lain.

Sejumlah pencinta sepakbola Indonesia tidak puas dengan hasil Grup A Piala AFF U-19 2022. Sebab, Timnas Indonesia U-19 gagal lolos ke babak semifinal Piala AFF U-19 2022 meski mencatatkan selisih gol paling besar.

(Timnas Indonesia U-19 gagal lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2022)

Ronaldo Kwateh dan kawan-kawan mencatatkan 11 poin di tabel klasemen akhir Grup A Piala AFF U-19 2022. Pencapaian itu sama dengan Timnas Vietnam U-19 dan Timnas Thailand U-19. Namun, karena memakai sistem Head-to-head, Timnas Indonesia U-19 berada di peringkat ketiga di bawah Vietnam dan Thailand.

Hal itu tak lepas dari hasil laga Vietnam U-19 vs Thailand U-19 yang berakhir 1-1. Timnas Indonesia U-19 yang menang besar 5-1 atas Myanmar U-19 tidak mampu menyalip kedua tim di atasnya karena kalah head-to-head.

Banyak yang menuding laga Thailand vs Vietnam itu diwarnai “main mata” dari kedua tim. Ha itu terlihat dari cara mereka bermain, terutama ketika skor sudah menunjukan 1-1. Saat itu, kedua tim mengendurkan serangan.

Dengan bukti rekaman video, PSSI menggugat laga itu ke AFF. Media Vietnam itu pun mengutip dokumen protes tersebut.

“Kami memahami Indonesia U-19 tidak dapat mengikuti semifinal karena peraturan turnamen. Kami juga memahami untuk maju, Indonesia U-19 harus mengandalkan kemampuannya sendiri, bukan bergantung pada tim lain,” tulis The Thao 247. (Dugaan ada praktik sepakbola gajah di laga Vietnam vs Thailland) Tak ayal berita itu masuk ke kategori yang terhangat dalam media ini. Dalam jangka waktu dua jam, berita ini masih menempati posisi trending di media tersebut. Rencananya, PSSI hari ini akan mengajukan protes kepada AFF. PSSI menggarisbawahi poin fair play yang tak dijalankan Thailand dan Vietnam di 15 menit akhir pertandingan. Menarik menanti apa keputusan yang diambil AFF selanjutnya.