MEDIA Vietnam, The Thao 247, menyoroti kemarahan Shin Tae-yong kelar laga Laga Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Vietnam U-19 di matchday pembuka Grup A Piala AFF U-19 2022, Sabtu 2 Juli 2022 malam WIB. The Thao 247 menggarisbawahi kekesalan Shin Tae-yong karena Timnas Indonesia U-19 gagal mencetak gol di laga tersebut.

Dalam laga yang digelar di Stadion Patriot Candrabhaga itu, Timnas Indonesia U-19 mencetak banyak peluang. Salah satunya lewat tembakan Marselino Ferdinan yang masih membentur mistar gawang.

Shin Tae-yong menilai Timnas Indonesia U-19 seharusnya bisa mencetak gol dan meraih kemenangan. Sayangnya, dewi fortuna belum berpihak kepada skuad Garuda Nusantara.

“Para pemain telah memainkan yang terbaik, sehingga banyak yang mengalami kram. Pertandingan pertama selalu sulit, tetapi saya puas dengan performa pemain,” kata Shin Tae-yong mengutip dari The The Thao 247.

“Kemampuan kami untuk mencetak gol di pertandingan ini tidak bagus. Untuk mencetak gol, kami perlu memanfaatkan peluang, mengoper bola dan menyelesaikannya dengan bak. Hal itulah yang harus diperbaiki. Kami seharusnya bisa mencetak gol, namun sayangnya kami gagal melakukannya,” lanjut Shin Tae-yong.

Kekesalan Shin Tae-yong di ataslah yang mendapat perhatian The Thao 247. Shin Tae-yong disebut kesal karena gagal memenangkan pertandingan.

“Laga pembuka Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Vietnam U-19 berakhir 0-0. Kedua tim memiliki peluang, tapi tak ada yang bisa menyelesaikannya. Hal itu yang membuat pelatih Shin Tae-yong menyesal,” tulis The Thao 247. Meski Timnas Indonesia U-19 saat ini menempati posisi empat Grup A Piala AFF U-19 2022, bukan berarti peluang Marselino Ferdinan dan kawan-kawan melaju ke semifinal menipis. Sebab, masih ada empat laga ke depan yang dijalani Timnas Indonesia U-19. Terdekat, Timnas Indonesia U-19 akan menghadapi Brunei di matchday kedua Grup A Piala AFF U-19 2022. Pertandingan dilangsungkan di Stadion Patriot Candrabhaga pada Senin, 4 Juli 2022 pukul 20.00 WIB. Kemenangan di laga kontra Brunei, terlebih dengan skor telak wajib disabet. Sebab, selisih gol menjadi tolok ukur penentuan posisi ketika ada dua tim atau lebih memiliki poin sama.