SALAH satu pelatih terbaik di dunia, Jose Mourinho, pernah memberikan saran kepada Timnas Indonesia. Saran itu diberikan setelah Jose Mourinho yang kala itu menangani Chelsea, membawa sang klub menang 8-1 atas Indonesia All Stars dalam uji coba yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis, 25 Juli 2013.

“Andai (pemain) Indonesia tak memiliki potensi yang spesial, bermain lah dengan penuh semangat dan kebanggaan,” kata Jose Mourinho kelar laga Chelsea vs Indonesia All Stars pada Kamis, 25 Juli 2013.

(Chelsea menang 8-1 atas Indonesia All Stars. (Foto: Heru Haryono/Okezone.com)

Chelsea saat itu sedang menjalani tur Asia jelang mengarungi musim 2013-2014. Dari sekian negara yang dihadapi, Indonesia merupakan salah satu negara yang disambangi.

Saat itu, Chelsea dipertemukan dengan Indonesia All Stars. Namun, mayoritas personel Indonesia All Stars merupakan pemain Timnas Indonesia. Sebut saja Kurnia Meiga, Greg Nwokolo, Andik Vermansah, Ahmad Bustomi, M Roby dan lain-lain. Sayangnya, kehadiran nama-nama di atas tak cukup membantu Indonesia All Stars.

Indonesia All Stars menjadi bulan-bulanan Chelsea dengan skor 1-8! Saat itu, Ramires dan Romelu Lukaku menjadi bintang kemenangan Chelsea lewat masing-masing dua gol yang dicetak.

Jose Mourinho melihat di laga tersebut, tak ada yang istimewa dari permainan Indonesia All Stars. Sayangnya, di saat bersamaan, pemain-pemain Indonesia All Stars pun tidak menunjukan semangat juang. Mentalitas dan semangat juang pemain Timnas Indonesia inilah yang mendapat perhatian pelatih skuad Garuda saat ini, Shin Tae-yong.

Ia pelan-pelan mengubah mentalitas pemain Timnas Indonesia. Shin Tae-yong sempat kesal ketika melihat pemain Timnas Indonesia memasang wajah murung setibanya di Kuwait jelang tampil di Kualifikasi Piala Asia 2023. Saddil Ramdani dan kawan-kawan seperti tak yakin Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Asia 2023, mengingat satu grup dengan Yordania, Kuwait dan Nepal. “Kalian harus pikir baik-baik. Kita sudah jauh-jauh ke sini naik pesawat. Capek terbang, tetapi murung terus seperti ini,” semprot Shin Tae-yong mengutip dari YouTube PSSI. “Memangnya kita tak boleh peringkat satu di grup (kualifikasi)? Kalau kita peringkat satu, kita bisa pulang ke Indonesia dengan senyum bahagia,” lanjut Shin Tae-yong. “Bagaimana kalau kita gugur? Pasti akan menunduk dan lebih capek. Kalau kita pulang dalam kondisi seperti itu, pasti capek hati juga,” ujar Shin Tae-yong. Motivasi dari Shin Tae-yong pada akhirnya berefek positif. Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 setelah menang 2-1 atas Kuwait, kalah 0-1 dari Yordania dan menang 7-0 atas Nepal. Tentu harapannya performa Timnas Indonesia terus meningkat di bawah asuhan Shin Tae-yong.