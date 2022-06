MEDIA Vietnam, The Thao 247, membahas soal sesumbar penyerang Timnas Indonesia U-19, Ronaldo Kwateh. Dalam sebuah kesempatan, penyerang keturunan Indonesia-Liberia ini menyebut Timnas Indonesia U-19 lebih kuat ketimbang Timnas Vietnam U-19.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-19 dan Vietnam tergabung di grup yang sama pada Piala AFF U-19 2022 yang berlangsung di Jakarta dan Bekasi pada 2-15 Juli 2022. Timnas Indonesia U-19, Vietnam, Thailand, Filipina, Myanmar dan Brunei Darussalam tergabung di Grup A Piala AFF U-19 2022.

"Semua orang tahu Piala AFF U-19 2022 menyatukan banyak tim kuat. Misalnya, Vietnam U-19 atau Thailand U-19, mereka semua bagus. lawan di grup,” kata Ronaldo Kwateh beberapa waktu lalu, dilansir dari The Thao 247, Minggu (26/6/2022).

“Namun, saya yakin Timnas Indonesia U-19 lebih kuat dari dua lawan ini. Kami bekerja keras untuk mendapatkan penampilan terbaik di turnamen mendatang,” tegas penyerang milik Madura United ini.

Komentar ini menjadi sorotan The Thao 247. Menurut The Thao 247, The Golden Star -julukan Timnas Vietnam U-19- harus waspada dengan kekuatan Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2022.

“Ini jelas menjadi grup yang sulit bagi tim tuan rumah saat mengumpulkan tiga besar calon juara, Vietnam U19, Thailand dan Indonesia,” tulis The Thao 247.

Kendati demikian, The Thao 247 juga melemparkan pujian kepada Ronaldo Kwateh. Mereka mengatakan Ronaldo Kwateh merupakan salah satu amunisi terbaik yang dimiliki Skuad Garuda Nusantara. Pada pertandingan pembuka, Vietnam akan berhadapan dengan Timnas Indonesia U-19. Pertandingan tersebut akan dilangsungkan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi pada Sabtu 2 Juli 2022 pukul 20.30 WIB. Tentu saja, menarik menanti duel itu, mengingat kedua tim memiliki kekuatan yang hampir setara. Jadi, siapa yang bakal keluar sebagai juara Piala AFF U-19 2022?