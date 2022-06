TIM Nasional (Timnas) Indonesia berhasil mengalahkan Kuwait di laga perdana Grup A Kualifikasi Piala Asia 2023 pada Kamis (9/6/2022) dini hari WIB. Kemenangan 2-1 yang diraih skuad Garuda pun disambut bahagia oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk tiga pemain keturunan yang sedang dalam proses naturalisasi, yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shayne Pattynama.

Timnas Indonesia mengawali babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2023 dengan performa impresif kala menekuk 2-1 tuan rumah Kuwait di Stadion Jaber Al-Ahmad, Kuwait City. Sempat tertinggal, gol Marc Klok (44’) dan Rachmat Irianto (47’) kemudian memastikan tiga poin perdana untuk Timnas Indonesia.

Tidak hanya sekadar menang, Timnas Indonesia menunjukkan performa memukau pada laga tersebut. Pasukan Shin Tae-yong cukup banyak menciptakan peluang berbahaya.

Para pemain keturunan calon pemain Timnas Indonesia pun turut bahagia dengan performa skuad Garuda. Shayne Pattynama memuji penampilan Ricky Kambuaya dan kolega.

“Yess boys!” kata Pattynama sembari mengunggah hasil akhir pertandingan di Instagram Story pribadinya, Kamis (9/6/2022).

Jordi Amat juga senang Timnas Indonesia bisa meraih hasil positif. Pemain asal Spanyol itu menyebut bahwa kemenangan atas Kuwait merupakan langkah bagus untuk memulai perjalanan di Kualifikasi Piuala Asia 2023.

“Amazing job! First step!” tulis Jordi Amat pada Instastory pribadinya.

Hal unik ditunjukkan Sandy Walsh pada unggahannya. Dirinya menyemangati Marc Klok ketika sedang akan mengeksekusi penalti.

“Back in the game, let’s go bro!! @marcklok,” tulis Walsh di Instastory-nya.

“Keep going boys,” tulis Walsh pada slide lainnya.

Selanjutnya, misi berat akan dilakoni Timnas Indonesia kala menghadapi Yordania pada Minggu 12 Juni 2022. Yordania merupakan tim Timur Tengah lain yang memiliki peringkat FIFA di atas Timnas Indonesia.

Kemenangan atas Yordania tentu akan membuka kunci bagi Timnas Indonesia untuk menjadi juara Grup A, yang sekaligus menjadi syarat untuk bisa lolos ke final Piala Asia 2023. Namun, lima runner-up terbaik pun juga berhak untuk bermain di putaran final kompetisi tersebut.