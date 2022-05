PELATIH Liverpool, Jurgen Klopp mengaku dirinya cukup mewaspadai lawan yang dihadapinya pada lanjutan Liga Inggris 2021-2022 pekan ke-36. Ia pun mengungkapkan serangan balik dari Tottenham Hotspur cukup mengerikan bagi barisan pertahanan Liverpool.

Ya, seperti diketahui, The Reds (julukan Liverpool) bakal menjamu pasukan Antonio Conte di Stadion Anfield pada Minggu, 8 Mei 2022 dini hari WIB. Meski bermain di hadapan publik sendiri, The Reds diprediksi mendapat tekanan dari skuad The Lilywhites (julukan Tottenham Hotspur).

Menurut Jurgen Klopp, pertandingan melawan Tottenham nanti akan menyulitkan bagi timnya. Bahkan, ini merupakan ujian besar hadapi tim kuat di saat pasukannya mengincar kemenangan.

“Ini ujian besar-besaran, pasti. Saya pikir jika saya menonton dari luar (lapangan) saya akan berkata, 'OK, itu akan sulit. Saya bahkan tidak perlu melihat dari luar, karena di dalam saya tahu, ya, itu akan sulit,” papar Jurgen Klopp, dilansir dari laman resmi Liverpool, Sabtu (7/5/2022).

Adapun, pelatih asal Jerman itu mengakui bahwa Tottenham mempunyai skuad yang berkualitas. Menurutnya, permainan dari anak asuh Conte itu begitu luar biasa.

“Semua tim berjuang untuk segalanya, tetapi, jelas, Tottenham memiliki kualitas yang luar biasa,” imbuh Jurgen Klopp.

Terlebih, Jurgen Klopp melanjutkan, pasukan The Lilywhites memiliki penguasaan bola yang cukup baik. Selain itu, mereka mampu memberikan serangan balik yang mengerikan. Meski begitu, Jurgen Klopp akan mencari solusi untuk menghadapi mereka.

“Mereka tidak terlalu ambil pusing soal menguasai bola sepanjang waktu, hal-hal seperti ini. Mereka bertahan dengan kompak, dan hal-hal semacam ini, dan kemudian jelas mereka memiliki beberapa pemain serangan balik terbaik di dunia,” kata Jurgen Klopp. “Itu pasti faktanya juga. Jadi, kita perlu mencari solusi untuk itu. Itulah yang kami coba, dan kemudian mencobanya. Jadi, bagaimanapun, itu sulit, kami tahu sejak kami mulai lama, dulu sekali dan sekarang yang ini juga sulit, tapi saya masih menantikannya,” terang Jurgen Klopp. Liverpool sendiri tengah berbuburu kemenangan di laga dini hari nanti. Pasalnya, mereka terus mengintai pesaing terdekatnya, Manchester City untuk meraih gelar juara Liga Inggris musim ini. Satu kesalahan saja bisa membuat The Reds terpeleset dalam perburuan gelar juara. Sekadar diketahui, The Reds kini berada di urutan kedua klasemen Liga Inggris. Mohamed Salah dkk telah mengumpulkan 82 poin. Mereka hanya terpaut satu angka saja dari Manchester City, yang ada di peringkat pertama.