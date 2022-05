JADWAL final Liga Champions 2021-2022 Liverpool vs Real Madrid sudah diketahui. Partai puncak bakal diselenggarakan di Stade de France, Prancis pada Minggu 29 Mei 2022 pukul 02.00 WIB.

Baik Liverpool dan Real Madrid melaju ke partai puncak lewat cara yang brilian. The Reds –julukan Liverpool– menang agregat meyakinkan 5-2 atas Villarreal.

Sementara itu, Real Madrid melewati laga dramatis kontra Manchester City di leg II semifinal Liga Champions 2021-2022. Setelah kalah 3-4 di leg I, Los Blancos –julukan Real Madrid– sempat tertinggal 0-1 dari Manchester City di pertemuan kedua.

Bahkan gol Manchester City dicetak pada menit 73 via aksi Riyad Mahrez. Ketika laga diperkirakan bakal berakhir untuk kemenangan Manchester City, Real Madrid mencetak dua gol di pengujung laga via aksi Rodrygo Goes pada menit 90 dan 90+1.

Real Madrid menang 2-1 membuat agregat sama kuat 5-5. Karena sama kuat, laga pun berlanjut ke babak tambahan 2x15 menit. Dua gol Rodrygo Goes di pengujung babak kedua mendongkrak kepercayaan diri skuad Real Madrid. Benar saja, babak tambahan baru berjalan tiga menit, Real Madrid sudah mendapatkan peluang.

Peluang didapat setelah Karim Benzema dijatuhkan bek Manchester City, Ruben Dias, di kotak terlarang. Real Madrid pun mendapat hadiah penalti.

Karim Benzema yang menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Real Madrid pun unggul 3-1 atas Manchester City. Setelah unggul 3-1, Real Madrid bermain lebih bertahan sehingga skor bertahan hingga laga usai. Real Madrid lolos ke final Liga Champions 2021-2022 setelah unggul agregat 6-5 atas Manchester City. Ini merupakan pertemuan ketiga Liverpool vs Real Madrid di final Liga Champions. Dalam dua final sebelumnya, mereka saling mengalahkan. Di final Liga Champions 1980-1981, Liverpool menang 1-0. Kemudian di partai puncak Liga Champions 2017-2018, gantian Real Madrid yang menang 3-1 atas Liverpool. Jika ditarik secara keseluruhan, Real Madrid dan Liverpool sudah delapan kali bertemu di Liga Champions. Hasilnya, Real Madrid unggul tipis dengan catatan empat menang, satu imbang dan tiga kalah. Berikut jadwal final Liga Champions 2021-2022 Liverpool vs Real Madrid: Minggu, 29 Mei 2022 pukul 02.00 WIB