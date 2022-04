JAKARTA - Turnamen International Youth Championship (IYC) 2021 telah menuntaskan matchday keduanya. Hari ini, Minggu (17/4/2022) pertandingan akan semakin seru dengan memasuki laga ketiga dan mempertemukan Bali United U-18 vs Barcelona U-18 dan Indonesia All Star U-20 vs Atletico Madrid U-18.

Dari hasil pertandingan kemarin, Bali United U-18 harus menerima kekalahan keduanya kala bersua Indonesia All Star U-20 dengan 3 gol tak terbalas.

Di laga kali ini, Bali United U-18 akan bertemu Barcelona U-18 yang baru saja meraih kemenangan perdananya melawan Atletico Madrid dengan skor 2-0, di mana kedua gol tersebut dicetak oleh Jan Molina Vilaseca

Akankah Bali United U-18 berhasil bangkit kembali untuk mencetak gol perdananya dan meraih kemenangan di pertandingan kali ini? Saksikan International Youth Championship 2021 hari ini (Minggu, 17 April 2022) pukul 14.50 WIB LIVE di iNews.

Selanjutnya, pemimpin klasemen sementara, Indonesia All Star U-20 akan melawan Atletico Madrid U-18 yang telah berhasil disingkirkan Tim Garuda Muda dari puncak klasemen.

Lantas, akankah Tim Garuda Muda berhasil meraih kemenangan di laga kali ini dan bertahan di posisi puncaknya? Saksikan International Youth Championship 2021 pukul 01.00 WIB dini hari di iNews. Dukung dan saksikan perjuangan Tim Garuda Muda bersaing dengan pemain level Eropa dalam turnamen International Youth Championship 2021 pada 13-19 April 2022, secara LIVE di iNews, juga MNCTV dan RCTI. Selain itu, juga dapat disaksikan streaming melalui Vision+ dan RCTI+.