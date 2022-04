GELANDANG Persib Bandung, Mohammed Rashid, mendoakan pebulu tangkis Indonesia yang baru saja mengalami kekalahan di final Korea Open 2022, Fajar Alfian. Berpose di depan masjid Al Aqsa yang berada di Yerusalem. Mohammed Rashid mendoakan Fajar Alfian sukses di ajang-ajang ke depan.

Fajar Alfian bersama sang pasangan Muhammad Rian Ardianto, baru saja gagal juara di Korea Open 2022 usai dikalahkan wakil tuan rumah Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae, Minggu 10 April 2022. Usai dipastikan gagal mempertahankan gelar, Fajar mendapat salam hangat dari Mohammed Rashid di depan Masjidil Aqsa, Yerusalem.

Mohammed Rashid diam-diam juga mengikuti cabang olahraga bulu tangkis. Pemain berusia 26 tahun itu pun tampak berfoto menggunakan jersey bernama punggung Fajar Alfian.

“Habibi selalu sukses for you, good luck in the next tournament, Habibi,” kata Rashid melalui Insta story di akun Instagram pribadinya, Senin (11/4/2022).

Fajar pun kemudian merespons unggahan Rashid. Peraih medali perak Asian Games 2018 itu berterima kasih atas ucapan hangat Mohammded Rashid sembari mengagumi kemegahan Masjidil Aqsa.

“Masha Allah, my jersey in Al-Aqsa mosque, thank you Habibi,” kata Fajar sembari mengunggah ulang Insta Story Rashid.

Fajar dan Rashid merupakan dua atlet yang sama-sama gagal merebut gelar di ajang yang baru saja mereka ikuti. Fajar keluar sebagai runner-up Korea Open 2022. (Fajar/Rian kalah di final Korea Open 2022) Fajar/Rian ditekuk wakil tuan rumah Kang/Seo setelah pertandingan yang berlangsung dalam tiga game. Partai puncak nomor ganda putra Korea Open 2022 pun berakhir dengan skor 21-19, 15-21 dan 18-21. Sementara itu, Rashid juga hanya membawa Persib Bandung finis runner-up di Liga 1 2021-2022. Namun, keduanya sama-sama tampil impresif di kompetisi masing-masing. Rashid menjadi pilihan utama pelatih Persib Bandung, Robert Rene Alberts, di pos gelandang bertahan dengan mengemas enam gol dan tiga assist. Sementara itu, Fajar/Rian yang sebelumnya berhasil menjuarai Swiss Open 2022 tampil gemilang sepanjang gelaran Korea Open 2022. Dalam perjalanannya mencapai final, Fajar/Rian menyingkirkan unggulan keenam asal Malaysia, Ong Yew Sin/Teo Ee Yi dan lawan senegara yang merupakan jawara All England 2022, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri. Hanya saja, beredar kabar Mohammed Rashid takkan membela Persib Bandung musim depan. Kabar itu muncul setelah Persib Bandung mendatangkan gelandang Timnas Indonesia, Rachmat Irianto.