LINK live streaming Timnas Futsal Indonesia vs Myanmar di semifinal Piala AFF Futsal 2022 dapat disaksikan di sini atau di RCTI+. Laga Timnas Futsal Indonesia vs Myanmar dilangsungkan di Indoor Stadium Huamark, Bangkok pada Jumat, (8/4/2022) pukul 14.30 WIB.

Kedua tim sama-sama mengusung kemenangan. Sebab, kemenangan tak hanya meloloskan mereka ke final Piala AFF Futsal 2022, juga membuat mereka melaju ke putaran final Piala Asia Futsal 2022.

Sekadar diketahui, Piala AFF Futsal 2022 juga sebagai kualifikasi untuk Piala Asia Futsal 2022 yang digelar di Kuwait Medio Oktober 2022.

Tim-tim yang finis di posisi satu, dua dan tiga Piala AFF Futsal 2022, berhak ambil bagian di Piala Asia Futsal 2022. Meski begitu, tim yang kalah di semifinal Piala AFF Futsal 2022 juga tak perlu berkecil hati.

Sebab, mereka masih berpeluang memenangkan perebutan posisi tiga Piala AFF Futsal 2022 untuk lolos ke putaran final Piala Asia Futsal 2022. Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Mohammad Hashemzadeh, memprediksi laga Indonesia vs Myanmar bakal berjalan seru. Hal itu merujuk kepada performa kedua tim di fase grup.

Sekadar diketahui, Timnas Futsal Indonesia mengoleksi 10 poin dan duduk sebagai runner-up dari empat laga yang dilakoni di Fase Grup A Piala AFF Futsal 2022. Bahkan Ardiansyah Runtuboy dan kawan-kawan sanggup menahan tim tersukses di Asia Tenggara, Thailand, dengan skor 2-2.

Begitu juga dengan Myanmar. Mereka finis sebagai juara Grup B setelah mengemas tujuh poin dari tiga pertandingan. Salah satu kemenangan disabet atas Australia dengan skor 6-1.

“Saya memprediksi pertandingan akan berjalan sulit, tetapi akan berlangsung seru. Kami mempunyai taktik yang berbeda untuk pertandingan melawan Myanmar. Saya berharap, kami bisa mengeluarkan kemampuan terbaik,” kata Mohammad Hashemzadeh dikutip dari AFF Presse, Jumat (8/4/2022).

Tentu harapannya Timnas Futsal Indonesia bisa memenangkan laga ini. Kemenangan di laga kontra Myanmar bakal membuat Syauqi Saud dan kawan-kawan nothing to lose saat menghadapi pemenang semifinal lain yang mempertemukan Thailand vs Vietnam.

Link live streaming Timnas Futsal Indonesia vs Myanmar klik di sini.