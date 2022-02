PESEPAKBOLA wanita keturunan Indonesia, Vanity Lewerissa, kini tengah mendapat sorotan lebih. Sebab, Vanity Lewerissa yang kini berkarier di klub sepakbola Belanda, yakni Standard Liege, dikabarkan tengah berjuang menyembuhkan sakit kanker payudara.

Sebagaimana diwartakan Then 24, Rabu (23/2/2022), Vanity Lewerissa diagnosis menderita kanker payudara. Pesepakbola berusia 30 tahun itu sendiri sejatinya tengah menepi guna menyembuhkan cedera pada tulang selangkanya.

Lewerissa mengalami cedera dalam laga Standard Liege melawna Anderlecht beberapa pekan lalu. Usai cedera itu, dia harus menepi selama beberapa minggu.

Namun, di tengah proses penyembuhannya itu, Standard Liege mengabarkan salah satu pemain andalannya itu menderita kanker payudara. Sontak, kabar ini langsung mendapat perhatian besar.

“Beberapa minggu yang lalu, pemain kami diberi tahu bahwa dia menderita kanker payudara,” bunyi pesan yang disampaikan Standard Liege.

“Ini melampaui olahraga. Berita itu sangat memengaruhi tim. Klub dan para pemain akan selalu mendukungnya untuk melawan penyakit ini,” sambung pernyataan klub.

“Kami yakin bahwa karakter kuat Anda akan membantu Anda menanggung cobaan ini,” jelasnya.

Sosok Vanity Lewerissa sendiri telah menjadi salah satu andalan di Standard Liege. Dia sudah bergabung ke sana pada 2011. Namun, periode pertamanya di Standard Liege berakhir pada 2015.

Vanity Lewerissa kemudian pindah ke klub di tanah kelahirannya, Belanda. Dia membela PSV Eindhoven (2015-2018) dan kemudian berpindah ke Ajax Amsterdam sejak 2018-2021. Setelah itu, dia menjalani periode keduanya membela Standard Liege.

Vanity Lewerissa sendiri merupakan pemain keturunan Indonesia. Dia memiliki darah Maluku. Tak ayal, kabar Vanity Lewerissa yang menderita kanker payudara itu turut jadi perhatian publik di Indonesia. Dukungan mengalir untuknya kala mengunggah tulisan yang menggambarkan dirinya saat ini di media sosial.

“Ini adalah jalan yang tidak ingin Anda jalani dalam hidup Anda. Kami akan melakukannya dengan dua kaki berdiri tegap. Mari kita kalahkan ini,” tulis Vanity Lewerissa di akun Instagram, @vanity043.

“Melalui Instagramnya, striker Standard Liege keturunan Indonesia (Maluku) ini menyampaikan bahwa ia tengah berjuang melawan kanker payudara. We're with you @VanityLewerissa,” tulis akun @ArsenalWFC_ID sembari memberi dukungan kepada Vanity Lewerissa.

“Lekas sembuh,” tulis @azaryary.

“Stay strong,” tulis @afkaar_yumna99.