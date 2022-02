EUFORIA terkait kepindahan Pratama Arhan belum berakhir. Terbaru, suporter Tokyo Verdy, Brigata Verde, mempublikasikan chant alias nyanyian sebagai bentuk dukungan pemain asal Indonesia itu.

Hal tersebut diketahui melalui unggahan Twitter, Brigata Verde, @BRIGATA_VERDE. Dalam unggahan itu, terdapat video musik berisikan yel-yel yang ditujukan kepada Pratama Arhan.

“No. 38 Pratama Arhan / PRATAMA ARHAN Tokyo Verdy 2022 player chant #kokoronotomo #Ayo #ayo #Nyanyian Baru Verdy 2022 #tokyoverdychant @pratamaa_arhan,” cuitnya dalam Twitter @BRIGATA_VERDE, dilansir pada Jumat (18/2/2022).

Dalam postingan itu juga tertera link Youtube, agar para pendukung Tokyo Verdy bisa menikmati chant tersebut.

Menariknya, lirik chant tersebut mudah dihafal. Begitu pun dengan nada dari yel-yel itu tidak asing di telinga masyarakat Indonesia.

Untuk diketahui, chant itu diadopsi dari lagu Jepang yang sangat terkenal berjudul Kokoro no Tomo. Adapun suporter tersebut sedikit mengubah lirik lagu itu dengan kalimat penyemangat untuk Pratama Arhan.

“Ai wa itsumo rarabai (Cinta itu selalu seperti nyanyian pengantar tidur)”

“Pratama Arhan ayo! Lalalalalala Pratama Arhan,” bunyi lirik chant tersebut.

Unggahan itu mendapatkan respons positif dari netizen. Hingga kini, unggahan terkait chant Pratama Arhan itu telah disukai lebih dari 400 orang dan dibanjiri komentar dari sejumlah netizen Tanah Air.

“Kokoro no tomo, but anyway love it banget,” ujar netizen asal Indonesia dengan username @pikha yang mengenali nada dari chant tersebut.

Sebagaimana diketahui, belum lama ini Pratama Arhan memutuskan hijrah ke Jepang. Pemain 20 tahun itu turut bergabung dengan klub Liga 2 Jepang, Tokyo Verdy.

Hal itu diumumkan lewat Instagram resmi Tokyo Verdy, @tokyo_verdy. Dalam unggahan itu, klub dengan tujuh gelar Liga 1 Jepang itu memperkenalkan pemain anyarnya, menggunakan Bahasa Indonesia.

“Peraih penghargaan Pemain Muda Terbaik Kejuaraan Sepak Bola ASEAN (Piala Suzuki AFF)tahun 2020! Pratama Arhan dipastikan akan bergabung melalui transfer permanen dari PSIS Semarang! Selamat datang dan selamat bergabung, Arhan!” tulisnya dalam Instagram @tokyo_verdy pada Rabu, 16 Februari 2022.

Dibuatnya chant ini menandakan suporter Tokyo Verdy tampak antusias dengan kedatangan Pratama Arhan ke mereka. Bek kiri timnas Indonesia itu diharapkan mampu menunjukkan performa terbaiknya di sana.