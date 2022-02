LONDON – Indonesia patut berbangga karena memiliki pesepekabola bernama Egy Maulana Vikri. Sebab kehebatannya dalam bermain sepakbola jelas tak perlu diragukan lagi, bahkan media asal Inggris, yakni The Sun mengakui kehebatan pemain FK Senica itu seperti Lionel Messi.

Dalam sebuah artikel yang diterbitkan The Sun pada Minggu 30 Januari 2022, media asal Inggris itu membahas terkait pemain-pemain dari mancanegara yang pernah disebut The Next Lionel Messi. Mereka tepatnya lebih membahas bagaimana karier para pesepakbola yang dulunya pernah disamakan dengan mantan megabintang Barcelona tersebut.

Pada artikel itu, The Sun menyebut sejumlah nama yang dinilai mirip dengan gaya permainan Lionel Messi. Seperti halnya Mohamed Salah, Martin Odegaard, Marko Marin, Takefusa Kubo, dan menariknya Egy Maulana Vikri juga disinggung media besar Inggris tersebut.

Egy sendiri disebut the next Messi karena prestasinya yang luar biasa. Meski baru berusia 21 tahun, The Sun kagum dengan pengalaman Egy yang sudah banyak memiliki banyak pertandingan internasional.

Gara-gara penampilan Egy itu, pemain kelahiran Medan tersebut pun pada akhirnya mampu menarik perhatian sejumlah klub Eropa. Pada 2018, Egy lantas memutuskan untuk membangun kariernya di luar negeri bersama Lechia Gdansk, salah satu di Liga Polandia.

Tak lama kemudian Egy pindah ke FK Senica, klub yang bermain di Liga Slovaki pada musim panas 2021 yang lalu. Sejak saat itu penampilan Egy semakin membaik dan kini baru saja mendapatkan kontrak baru dari FK Senica hingga 2023.

Segala pencapaian Egy itulah dan tentunya cara bermainnya yang membuat The Sun merasa Egy Maulana Vikri layak disebut Messi-nya Indonesia. “Di usianya yang baru 21 tahun, Egy sudah menjadi pemain internasional yang luar biasa di level pemuda. Dia telah mencetak 15 gol dalam 16 pertandingan untuk Indonesia U-19, menarik perhatian klub-klub besar di Eropa,” bunyi pernyataan The Sun, dalam artikel berjudul ONE AND LEONLY What happened to players called the ‘Next Messi’, Rabu (2/1/2022). “Lalu, Egy memilih Lechia Gdansk di mana ia juga tampil mengesankan bagi tim cadangan, mencetak 12 gol dalam 14 pertandingan di kasta keempat Polandia,” tambah keterangan The Sun. “Kemudian dia melakukan debut penuh pada tahun 2020 dan sekarang menjadi pemain internasional senior dengan enam caps untuk Indonesia. Sejak itu dia pindah ke klub Slovenia FK Senica,” lanjut media asal Inggris tersebut. Tentunya diharapkan karier Egy bisa terus menanjak dan sanggup menggapai mimpinya. Termasuk keinginan Egy untuk bermain di Liga Spanyol. “Ya, saya harap saya bisa bermain di Spanyol, di Liga Spanyol, saya tahu itu tidak mudah, tapi saya punya mimpi itu, hingga kini,” kata Egy dilansir Youtuber resmi FK Senica.