HARI ini, Selasa (1/2/2022) babak Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia kembali dihelatkan. Rangkaian laga seru, yaitu dari Grup B yaitu Jepang vs Saudi Arabia dan Oman vs Australia, dari Grup A ada Syria vs Korea Selatan akan bertanding di laga ke-8 AFC Qualifiers 2022.

Dari grup B, menghadirkan big match antara 2 tim teratas yaitu pemimpin Grup sementara, Arab Saudi dengan Jepang yang berada di posisi kedua. Di pertandingan sebelumnya, Tim Samurai Biru ini tampil dominan dan meraih keunggulan (2-0) atas China. Sama-sama menjadi tim teratas Grup B, Siapakah yang berhasil meraih kemenangan di laga kali ini? Saksikan Jepang vs Saudi Arabia di laga ke-8 AFC Qualifiers 2022 malam ini (Selasa, 1 Februari 2022) pukul 17.00 WIB LIVE di iNews.

Masih dari grup B, Oman bertanding melawan Australia. Tim berjuluk Socceroos ini berhasil menempati posisi ketiga membuntuti Arab Saudi dan Jepang. Di pertandingan sebelumnya, Australia mampu mengambil alih permainan dan mencetak empat gol tak terbalas atas Vietnam. Akankah di pertandingan kali ini, Australia berhasil meraih kemenangan atas Oman? Saksikan Australia vs Vietnam di laga ke-8 AFC Qualifiers 2022 malam ini (Selasa, 1 Februari 2022) pukul 23.00 WIB LIVE di iNews.

Selanjutnya, dari grup A, Syria akan melawan Korea Selatan. Korea Selatan berhasil menembus pertahanan Lebanon dengan skor 1-0 serta tampil mendominasi. Lantas akankah Korea Selatan berhasil meraih kemenangan di pertandingan kali ini? Saksikan Syria vs Korea Selatan di laga ke-8 AFC Qualifiers 2022 malam ini (Selasa, 1 Februari 2022) pukul 21.00 WIB LIVE di iNews.

