GIANYAR - Head of Dept Suporter Development and Engagement, Budiman Dalimunthe, memastikan pertandingan Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Timor Leste tanpa penonton di stadion. Sekadar informasi, FIFA matchday ini akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis 27 Januari 2022.

Sebelumnya, penonton diperbolehkan hadir langsung ke stadion dan penjualan tiket secara daring telah dibuka kemarin sore. Akan tetapi, satu hari sebelum pertandingan dimulai, penonton tidak bisa mendukung langsung Timnas Indonesia.

Hal ini diputuskan setelah ada pertemuan antara Polda Bali, PSSI, dan Satgas Covid-19. Karena kasus Covid-19 di Bali menunjukkan kenaikan, mereka pun tak ingin mengambil risiko.

“Kami (PSSI) menyadari dan memahami masalah ini. PSSI sudah berkoordinasi dengan semua pihak terkait hal tersebut. Ini langkah terbaik untuk melindungi semua pemain, ofisial, panitia pelaksana, dan suporter sendiri terhadap varian omicron,” Budiman dalam rilis yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (26/1/2022).

Sementara itu, dengan berlangsungnya Liga 1 2021-2022 di Bali. Budiman mengatakan pembatalan penonton di pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste adalah langkah yang tepat untuk melindungi semua pihak.

“Di atas semuanya itu, ada masalah keselamatan yang lebih penting. FIFA matchday penting, tetapi mentaati protokol kesehatan jauh lebih penting. Itu sebabnya prokes ketat plus tanpa penonton sebagai langkah yang tepat," lanjutnya.

Budiman pun menjelasakan pertandingan FIFA matchday Timnas Indonesia lainnya akan bisa dihadiri penonton. Akan tetapi, itu dapat terealisasikan jika kasus Covid-19 terus menurun. “Mudah-mudahan di laga FIFA matchday berikutnya bisa ada penonton. Itu pun dengan catatatn varian omicron terus menurun,” jelasnya. Dengan keputusan ini, pertandingan kedua, yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Minggu 30 Januari 2022, juga tidak dapat dihadiri penonton. Meski begitu, dukungan dari suporter akan tetap mengalir untuk Timnas Indonesia dari mana pun mereka berada.